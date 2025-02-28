مطارق وست هام تضرب ليستر بخسارته الرابعة على التوالي

الجمعة، 28 فبراير 2025 - 01:47

كتب : FilGoal

توماس سوتشيك

تغلب وست هام على ضيفه ليستر سيتي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في ختام منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.

تقدم توماس سوتشيك للهامرز في الدقيقة 21.

وأضاف يانيك فيستيجارد الهدف الثاني بالخطأ في شباكه، بعد تحويله لكرة جارود بوين في مرماه في الدقيقة 43.

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النتيجة رفعت رصيد وست هام يونايتد إلى المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة.

وحقق وست هام فوزه الثاني على التوالي، بعد فوزه على أرسنال 1-0 في الجولة الماضية.

أما ليستر سيتي فازداد موقفه سوءا في المركز التاسع عشر المؤدي للهبوط برصيد 17 نقطة.

ويتواجد ليستر بفارق 5 نقاط عن منطقة الأمان التي تبدأ مع وولفرهامبتون في المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة.

وتلقى ليستر الهزيمة الرابعة على التوالي، بعد الخسارة أمام إيفرتون 4-0 ثم أرسنال 2-0 ثم برينتفورد 4-0.

وست هام ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
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