الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين

أعلن الأهلي قيد الثنائي كريم فؤاد وحمزة عبد الكريم في قائمة الفريق الإفريقية للموسم الجاري 2024-25.

وانضم الثنائي لقائمة الفريق في النصف الثاني من الموسم وسيحق له المشاركة مع الفريق بدءا من ربع النهائي ضد الهلال السوداني.

ولم يُقيد الأهلي كريم فؤاد بسبب الإصابة في بداية الموسم بقطع في الرباط الصليبي، وتواجد اسم عبد الكريم بعد مشاركته مؤخرا مع الفريق.

وكان الأهلي قد قيّد أشرف بنشرقي ونيتس جراديشار ومصطفى العش وأحمد رضا في قائمته الإفريقية بعد انضمامه في يناير الماضي، بالإضافة لعلي معلول الذي تعافى من الإصابة..

وأوضح الأهلي في بيانه أن قرار القيد جاء بناء على رؤية الجهاز الفني.

ويستعد الأهلي للقاء الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

هذه هي سابع نسخة في دوري أبطال إفريقيا تجمع بين الفريقين، وسيخوضا المباراتين رقم 13 و14 في تاريخهما القاري.

المواجهة الأولى على الإطلاق وقعت في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1987، وانتهى الذهاب في السودان بالتعادل السلبي، بينما فاز الأهلي بلقبه الثاني في تاريخه، بحسم الإياب 2-0.

الهدف الأول في هذه الليلة سجله جمال الثعلب لاعب السودان بالخطأ، بينما أضاف أيمن شوقى الهدف الثانى بضربة رأس.

أما المواجهة الثانية فأتت بعد طول انتظار في دور الـ 32 لنسخة 2004، وشهدت خسارة الأهلي ذهابا في السودان بهدف ريتشارد جستين، وتعادلا في مصر 0-0، ومنذ ذلك الحين لم يلتقي الأهلي والهلال في أي دور إقصائي مرة أخرى.

ومنذ ذلك الوقت تكرر اللقاء في 4 نسخ ولكن جميعهم في دور المجموعات، فحين كان ربع النهائي بنظام المجموعات في 2007 فاز الأهلي في القاهرة 2-0، وخسر في السودان 3-0.

وفي نسخة 2020 تجدد الموعد في دور الـ 16 بدور المجموعات، ليفوز الأهلي ذهابًا 2-1 ويتعادلا 1-1 في السودان.

وتكرر اللقاء في نسخة 2022، ليفوز الأهلي في مصر 1-0، ويتعادلا سلبيا في السودان.

وأخيرًا في نسخة 2023، فاز الهلال في السودان 1-0، وحسم الأهلي الإياب بثلاثية دون رد.

إجمالا جمع الفريقين 12 مباراة في دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي 5 مرات، وفاز الهلال 3، وتعادلا في 4 مباريات.

أما على مستوى الأهداف، سجل الأهلي 11 هدفا، وتلقى 7.