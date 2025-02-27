خبر في الجول – بوجلبان يرحب بإقامة معسكر لـ المصري في بورسعيد

رحب أنيس بوجلبان مدرب النادي المصري بإقامة معسكر للفريق في بورسعيد خلال الفترة المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أنيس بوجلبان المدرب الجديد للمصري، يرحب بإقامة معسكر للفريق في مدينة بورسعيد من أجل تفاعل جماهير الفريق مع اللاعبين بشكل أقرب.

جماهير المصري كانت تشتكي منذ بداية الموسم بسبب تدرب اللاعبين خارج مدينة بورسعيد وعدم حصولهم على فرصة لمؤازرتهم من المدرجات، وهذا ما يتفهمه بوجلبان ويرحب بالتغلب عليه مستقبلا.

أنيس بوجلبان تولى تدريب المصري مؤخرا، خلفا لـ علي ماهر المدرب السابق للفريق.

وفي أولى مباريات الفريق مع بوجلبان، فاز المصري على سموحة بثلاثية مقابل لا شيء.

سجل صلاح محسن هدفين، وهدف ثالث لـ جون إيبوكا بصناعة مصطفى أبو الخير، كمساهمة أولى للوافدين الجديدين.

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ورفع المصري رصيده بعد الفوز إلى 27 نقطة، مرتقيا للمركز الرابع على حساب البنك الأهلي.

ويلعب المصري مع مودرن سبورت يوم الاثنين المقبل في ختام المرحلة الأولى من بطولة الدوري المصري.