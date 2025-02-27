لاعب سيتي الجديد: أنا مثل دوكو وسافينيو.. وتحدثت مع أجويرو قبل انضمامي

يرى كلاوديو إتشيفيري لاعب مانشستر سيتي الجديد أنه يشبه الثنائي جيريمي دوكو وسافينيو في أسلوب لعبه، وكشف عن حديثه مع سيرجيو أجويرو قبل الانضمام للفريق السماوي.

أعلن نادي مانشستر سيتي يوم الخميس انضمام الأرجنتيني الشاب كلاوديو إتشيفيري إلى صفوف الفريق، بعدما وقع منذ يناير 2024 وظل في فريقه الأرجنتيني طوال العام الماضي.

وقال إتشيفيري في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "أنا من أشد المعجبين بدوكو وسافينيو، أرى نفسي فيهما إنهما لاعبان سريعان للغاية".

وأضاف "سافينيو ودوكو دائما ما يواجهان المدافعين ويتقدمان للأمام في كل مرة يحصل أحدهما على الكرة، إن الطريقة التي يلعبان بها شيء مبهر".

وأكمل "لقد تحدثت إلى سيرجيو أجويرو ومارتن ديميكيليس وآخرون، أخبروني أن مانشستر سيتي نادي رائع يملك العديد من اللاعبين المميزين".

وواصل "كأعلم عن العلاقة الخاصة بين الأرجنتين ومانشستر سيتي، على وجه الخصوص أجويرو، إنه أسطورة هنا في مانشستر سيتي بسبب كل ما حقق، اعتدت مشاهدته يلعب وبصراحة، إنه شعور مذهل أن أكون هنا".

سيصبح إتشيفيري الأرجنتيني الـ12 الذي ينضم إلى النادي، أبرزهم كارلوس تيفيز وسيرجيو أجويرو وويلي كاباليرو ونيكولاس أوتاميندي ومارتن ديميكيليس وجوليان ألفاريز.

وأتم "مانشستر سيتي يتمتع بمتابعة خاصة في الأرجنتين بسبب اللاعبين الذين انضموا إلى النادي وقدموا أداءا جيدا للغاية مثل أجويرو وجوليان ألفاريز وبابلو زاباليتا، كلهم لاعبون مهمون للغاية ولعبوا هنا".

وتأخر انضمام اللاعب الموهوب للفريق بسبب مشاركته مع منتخب شباب بلاده في بطولة أمم أمريكا الجنوبية للشباب هذا الشهر.

وقاد كلاوديو بلاده إلى المركز الثاني في البطولة، بعدما أحرز 6 أهداف في 9 مباريات جعلته ثاني هدافي البطولة.

وسيرتدي الموهوب الأرجنتيني القميص رقم 30 مع سيتي.

ووصل إتشيفيري إلى إنجلترا يوم الاثنين قبل أن يعلن النادي يوم الخميس انضمامه بشكل رسمي لفريق بيب جوارديولا.

وقال كلاوديو في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "لا أستطيع أن أخبرك بمدى سعادتي بالتواجد هنا في مانشستر".

وأضاف "كان حلمي اللعب لأحد أفضل الفرق في أوروبا واليوم أنا أقرب إلى هذا الحلم لأن مانشستر سيتي هو أحد أفضل الفرق في العالم، فهو لا يفوز بالألقاب فحسب بل يلعب كرة قدم مميزة".

اللاعب البالغ من العمر 19 عاما وقع العام الماضي عقد انضمامه إلى سيتي حتى يونيو 2028.

يسير إيشيفيري على خطى الفائز بكأس العالم 2022 جوليان ألفاريز الذي انتقل إلى سيتي من ريفر بليت في عام 2022.

يذكر أن مانشستر سيتي ضم 4 لاعبين جدد هذا الشتاء، بالإضافة إلى إتشيفيري.

فقد انضم عمر مرموش وعبد القادر خوسانوف وفيتور ريس ونيكو جونزاليس إلى سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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