لاعب سيتي الجديد: أنا مثل دوكو وسافينيو.. وتحدثت مع أجويرو قبل انضمامي

الخميس، 27 فبراير 2025 - 16:26

كتب : FilGoal

كلاديو إتشيفيري (الصورة من الموقع الرسمي لمانشستر سيتي)

يرى كلاوديو إتشيفيري لاعب مانشستر سيتي الجديد أنه يشبه الثنائي جيريمي دوكو وسافينيو في أسلوب لعبه، وكشف عن حديثه مع سيرجيو أجويرو قبل الانضمام للفريق السماوي.

أعلن نادي مانشستر سيتي يوم الخميس انضمام الأرجنتيني الشاب كلاوديو إتشيفيري إلى صفوف الفريق، بعدما وقع منذ يناير 2024 وظل في فريقه الأرجنتيني طوال العام الماضي.

وقال إتشيفيري في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "أنا من أشد المعجبين بدوكو وسافينيو، أرى نفسي فيهما إنهما لاعبان سريعان للغاية".

أخبار متعلقة:
تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 27 جولة هالاند: لا أفكر في الأرقام القياسية حاليا.. فقط أريد قيادة سيتي للانتصارات سلوت: أشعر بخيبة أمل لهذا السبب مانشستر سيتي يعلن صفقة جديدة

وأضاف "سافينيو ودوكو دائما ما يواجهان المدافعين ويتقدمان للأمام في كل مرة يحصل أحدهما على الكرة، إن الطريقة التي يلعبان بها شيء مبهر".

Image

وأكمل "لقد تحدثت إلى سيرجيو أجويرو ومارتن ديميكيليس وآخرون، أخبروني أن مانشستر سيتي نادي رائع يملك العديد من اللاعبين المميزين".

وواصل "كأعلم عن العلاقة الخاصة بين الأرجنتين ومانشستر سيتي، على وجه الخصوص أجويرو، إنه أسطورة هنا في مانشستر سيتي بسبب كل ما حقق، اعتدت مشاهدته يلعب وبصراحة، إنه شعور مذهل أن أكون هنا".

سيصبح إتشيفيري الأرجنتيني الـ12 الذي ينضم إلى النادي، أبرزهم كارلوس تيفيز وسيرجيو أجويرو وويلي كاباليرو ونيكولاس أوتاميندي ومارتن ديميكيليس وجوليان ألفاريز.

وأتم "مانشستر سيتي يتمتع بمتابعة خاصة في الأرجنتين بسبب اللاعبين الذين انضموا إلى النادي وقدموا أداءا جيدا للغاية مثل أجويرو وجوليان ألفاريز وبابلو زاباليتا، كلهم لاعبون مهمون للغاية ولعبوا هنا".

وتأخر انضمام اللاعب الموهوب للفريق بسبب مشاركته مع منتخب شباب بلاده في بطولة أمم أمريكا الجنوبية للشباب هذا الشهر.

وقاد كلاوديو بلاده إلى المركز الثاني في البطولة، بعدما أحرز 6 أهداف في 9 مباريات جعلته ثاني هدافي البطولة.

وسيرتدي الموهوب الأرجنتيني القميص رقم 30 مع سيتي.

May be an image of 1 person, playing soccer, playing football and text

ووصل إتشيفيري إلى إنجلترا يوم الاثنين قبل أن يعلن النادي يوم الخميس انضمامه بشكل رسمي لفريق بيب جوارديولا.

وقال كلاوديو في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "لا أستطيع أن أخبرك بمدى سعادتي بالتواجد هنا في مانشستر".

وأضاف "كان حلمي اللعب لأحد أفضل الفرق في أوروبا واليوم أنا أقرب إلى هذا الحلم لأن مانشستر سيتي هو أحد أفضل الفرق في العالم، فهو لا يفوز بالألقاب فحسب بل يلعب كرة قدم مميزة".

اللاعب البالغ من العمر 19 عاما وقع العام الماضي عقد انضمامه إلى سيتي حتى يونيو 2028.

يسير إيشيفيري على خطى الفائز بكأس العالم 2022 جوليان ألفاريز الذي انتقل إلى سيتي من ريفر بليت في عام 2022.

يذكر أن مانشستر سيتي ضم 4 لاعبين جدد هذا الشتاء، بالإضافة إلى إتشيفيري.

فقد انضم عمر مرموش وعبد القادر خوسانوف وفيتور ريس ونيكو جونزاليس إلى سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

كلاوديو إتشيفيري مانشستر سيتي
نرشح لكم
تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 27 جولة هالاند: لا أفكر في الأرقام القياسية حاليا.. فقط أريد قيادة سيتي للانتصارات سلوت: أشعر بخيبة أمل لهذا السبب تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وأرسنال في صراع اللقب فان دايك يتحدث عن تألق صلاح وهدف ليفربول الرئيسي هذا الموسم جوارديولا يتحدث عن أداء مرموش ويسهب في الإشادة بفريقه بعد إسقاط توتنام تقييم مرموش أمام توتنام من الصحف الإنجليزية تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك القادمة ضد إنبي والقنوات الناقلة 17 دقيقة | الدوري المصري
غياب ثنائي الزمالك ضد إنبي 31 دقيقة | الدوري المصري
لا جديد مع بيسيرو.. الزمالك يتعادل أمام زد ويفشل في الانتصار للمباراة الثالثة تواليا 36 دقيقة | الكرة المصرية
تريزيجيه يسجل ويقود الريان لتخطي العربي.. وحمدي فتحي يشارك في فوز الوكرة 42 دقيقة | المحترفون
الاتحاد الفلسطيني: فوجئنا بموقف العراق.. ونتمسك بملعبنا الذي ناضلنا من أجله ساعة | الوطن العربي
كرة يد - في الثانية الأخيرة.. الأهلي ينتصر على الزمالك ويبتعد في صدارة الدوري ساعة | كرة يد
الدرجة الثانية - 18 فريقا يحسمون التأهل لدورة الترقي.. وموعد إقامتها ساعة | القسم الثاني
الرجل الأكثر جنونا من كرويف.. عن فرانس هوك صانع علم حراسة المرمى ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل 3 مؤتمر كولر - عن سبب غياب معلول وعدم الفوز على الزمالك بـ 5 أهداف 4 حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15