هالاند: لا أفكر في الأرقام القياسية حاليا.. فقط أريد قيادة سيتي للانتصارات

الخميس، 27 فبراير 2025 - 15:06

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - هالاند

أوضح أرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي أنه لا يركز حاليا على تحقيق الأرقام القياسية بقدر حاجته للتركيز على قيادة فريقه للانتصارات.

سيتي يقدم أسوأ مواسمه في السنوات الأخيرة، لكن هالاند نجح في تسجيل 20 هدفا في الدوري الإنجليزي بعد مرور 27 جولة، آخرها هدف الفوز على توتنام 1-0 يوم الأربعاء.

وقال هالاند في تصريحات نشرها موقع ناديه: "بالطبع أنا سعيد بالفوز على توتنام. إنها 3 نقاط مهمة، هذا ما نحتاجه".

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وأضاف "أعتقد أن جيريمي دوكو قدم مباراة رائعة وكان ينبغي أن تتحول تمريراته الحاسمة إلى أهداف".

وتابع "في موسمي الأول مع مانشستر سيتي، كان الجميع يتحدث عن أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد، لكن لم يكن بإمكاني التفكير في ذلك لأن كل ما أردته هو الفوز بالمباريات والفوز بالدوري. بالطبع من الجيد سماع الأرقام التي أحطمها، لكن هذا ليس تركيزي الآن".

وتابع "أركز على مساعدة الفريق على الفوز، أعلم أن هذا ممل لكنه صحيح. بالطبع، من الجميل تسجيل الأهداف. نحن نفوز وهذا هو ما يهم حقا".

ورفع سيتي رصيده 47 نقطة وحافظ على المركز الرابع.

فيما ظل توتنام في المركز الـ 13 برصيد 33 نقطة.

ولأول مرة مانشستر سيتي يحقق الفوز على توتنام في ملعبه الجديد.

ووصل هالاند للهدف رقم 20 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم مقلصا الفارق مع صلاح متصدر القائمة لـ5 أهداف.

إرلينج هالاند مانشستر سيتي
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