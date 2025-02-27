سلوت: أشعر بخيبة أمل لهذا السبب

رغم سعادته بالحصول على راحة من المباريات لعدة أيام.. أوضح أرني سلوت مدرب ليفربول أنه يشعر بخيبة أمل لأن فريقه لن يلعب بداية الأسبوع المقبل.

ليفربول ودع بطولة كأس إنجلترا، ولذلك لن يلعب مطلع الأسبوع المقبل، مما يتيح له الفرصة للاستعداد لمواجهة باريس سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل بشكل جيد.

وقال سلوت في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أشعر بخيبة أمل بعض الشيء لأننا لن نلعب مطلع الأسبوع المقبل في الكأس، بالطبع محمد صلاح لم يكن ليلعب، وفيرجيل فان دايك كذلك، لكنها كانت ستكون لحظة مثالية للاعبين البدلاء".

وأضاف "مباريات الكأس فرصة لأمثال هارفي إليوت وجاريل كوانساه وفيديريكو كييزا وجميع الآخرين للحصول على بعض وقت اللعب أيضا لإبقائهم على استعداد للشهور الأخيرة من الموسم".

واستطرد "لسوء الحظ لن نلعب في الكأس هذا الأسبوع، ولكن هذا يعني أيضًا أن اللاعبين لديهم يومين إجازة الآن ومن ثم من يوم السبت فصاعدًا نركز بشكل كامل على باريس سان جيرمان".

وتابع "السبب الأكبر وراء عدم اصطحاب اللاعبين الأساسيين إلى مباريات الكأس هو إيماني بحقيقة أن هؤلاء اللاعبين قادرون على خوض 5 مباريات في 15 يومًا كما يظهرون. لكنهم لا يستطيعون القيام بذلك لمدة 10 أشهر متتالية، لذا فهم بحاجة إلى أخذ قسط من الراحة من حين لآخر".

ويستعد ليفربول لملاقاة سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل قبل مواجهة ساوثامبتون في الدوري السبت، ثم مباراة الإياب ضد الفريق الفرنسي الثلاثاء 11 مارس.

ويختتم ليفربول مبارياته هذا الشهر بملاقاة نيوكاسل يونايتد يوم 16 مارس المقبل في نهائي كأس رابطة المحترفين، قبل بداية فترة التوقف الدولي.