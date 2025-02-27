فان دايك يتحدث عن تألق صلاح وهدف ليفربول الرئيسي هذا الموسم

الخميس، 27 فبراير 2025 - 13:15

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فيرجيل فان دايك - ليفربول - مانشستر يونايتد

تحدث فيرجيل فان دايك قائد ليفربول عن تألق زميله محمد صلاح في الفترة الأخيرة، وهدف ليفربول الرئيسي هذا الموسم.

تالق صلاح يقود ليفربول للاقتراب مع لقب الدوري الإنجليزي مع ابتعاده بالصدارة عن منافسه أرسنال.

وقال فان دايك في تصريحات نشرها موقع ناديه: "تألق محمد صلاح في الفترة الأخيرة؟ لقد ذكر بنفسه أن الشيء الوحيد الذي نركز عليه حاليا هو أننا نريد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، والتتويج بأكبر عدد ممكن من الألقاب هذا الموسم".

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وأضاف "إذا واصلنا تحقيق هذه النتائج الجيدة، وواصل هو التسجيل والتألق، فسوف يكافأ على كل العمل الجاد الذي يبذله كل يوم، سنكافأ جميعًا وهذا هو هدفنا الرئيسي".

وأكمل "أنا وصلاح نتحدث كثيرا مع باقي الفريق عن أشياء معينة. هدفنا الرئيسي هو التتويج بالدوري الإنجليزي وبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك، وأعتقد أن كل شيء يسير على ما يرام حتى الآن، علينا فقط أن نستمر على هذا المنوال".

واصل ليفربول استغلال تعثر منافسيه ليبتعد أكثر بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ونجح ليفربول في التغلب على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري.

ورفع ليفربول رصيده إلى 67 نقطة ليبتعد بـ 13 نقطة عن أرسنال أقرب منافسيه، ولعب ليفربول مباراة زائدة بسبب وصوله لنهائي كأس الرابطة.

وكان أرسنال قد تعثر بالتعادل السلبي أمام نوتنجهام فورست في نتيجة لم تفد إلا ليفربول.

وافتتح دومينيك سبوسلاي التسجيل لليفربول مبكرا في الدقيقة 11 بعد عرضية أرضية رائعة من لويس دياز حولها داخل شباك نيوكاسل.

ونجح أليكسيس ماك أليستر في تعزيز تقدم ليفربول بهدف جديد في الدقيقة 63 من صناعة محمد صلاح.

ويلعب ليفربول مباراته المقبلة أمام ساوثامبتون في الجولة 28 يوم السبت 8 مارس المقبل.

محمد صلاح ليفربول فيرجيل فان دايك
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