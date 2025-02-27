منافس الأهلي - بـ 9 لاعبين.. الهلال يخسر أمام المريخ بهدف في قمة السودان بموريتانيا

الخميس، 27 فبراير 2025 - 13:08

كتب : FilGoal

الهلال ضد المريخ

نجح فريق المريخ في تحقيق الانتصار على الهلال بهدف دون مقابل في قمة سودانية بالدوري الموريتاني.

ويلعب فريقا الهلال والمريخ في الدوري الموريتاني هذا الموسم كاسثتناء بسبب حالة الحرب في السودان.

ولعب الهلال منقوصا بـ 9 لاعبين بسبب تعرض اثنين من لاعبيه للطرد في الدقيقتين 17 و38.

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وسجل المريخ هدف اللقاء الوحيد في الوقت القاتل بالدقيقة 85 ليخطف نقاط المباراة.

ورفع المريخ رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عقب مرور 19 جولة من أصل 30.

بينما الهلال السوداني تجمد رصيده عند 31 نقطة وله أربع مباريات مؤجلة.

ويفصل الهلال عن الصدارة 6 نقاط فقط عن نواذيبو متصدر الترتيب بـ 37 نقطة.

ويلعب الهلال السوداني ضد الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مباراة الذهاب في القاهرة والعودة في الملعب الذي يختاره الهلال نظرا لخوضه مبارياته خارج السودان.

وتقام مباراة الذهاب أحد يومي 1 أو 2 أبريل المقبل، ولقاء العودة أحد يومي 8 أو 9 من الشهر ذاته.

الهلال السوداني الدوري الموريتاني المريخ منافس الأهلي
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