جوارديولا يتحدث عن أداء مرموش ويسهب في الإشادة بفريقه بعد إسقاط توتنام

أسهب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في الإشادة بلاعبيه بعد الانتصار بنتيجة 1-0 على توتنام يوم الأربعاء.

وسجل إرلينج هالاند هدف فوز سيتي على مضيفه اللندني ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كان يجب أن نحسم مباراة توتنام في الشوط الأول. ولذلك عانينا في الشوط الثاني".

وأضاف "كنا أفضل في الشوط الأول وكانوا أفضل في الشوط الثاني. 1-0 و2-0 و3-0 كان يجب أن يحدث هذا بسبب الفرص".

وأكمل المدرب الإسباني "كانت نتيجة رائعة بالنسبة لنا لسباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

وتابع "إيدرسون كان رائعا. الدفاع كان جيدا، روبن دياش وعبد القادر خوسانوف كانا استثنائيين، ويوشكو جفارديول وماتيوس نونيس قدما أداءً جيدًا مرة أخرى، وفي النهاية كانت نتيجة جيدة لنا".

وتحدث عن مهاجمه المصري الجديد قائلا "عمر مرموش ليس على دراية تامة بما يتعين علينا القيام به في مناطق معينة من الضغط حتى الآن".

واستمر جوارديولا "الثلاثي الهجومي في المقدمة هو المستقبل".

وأتم "بيرناردو سيلفا وإلكاي جوندوجان كيفن ودي بروين والآخرون لا يزالون مهمين للغاية. والصفقات الجديدة التي سنضمها في الصيف يجب أن تقود النادي لسنوات قادمة".

ورفع سيتي رصيده 47 نقطة وحافظ على المركز الرابع.

فيما ظل توتنام في المركز الـ 13 برصيد 33 نقطة.

ولأول مرة مانشستر سيتي يحقق الفوز على توتنام في ملعبه الجديد.

ووصل هالاند للهدف رقم 20 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم مقلصا الفارق مع صلاح متصدر القائمة لـ 5 أهداف.

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