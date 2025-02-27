كرة يد - قبل القمة.. موقف الأهلي والزمالك في ترتيب المرحلة النهائية بـ الدوري

يلعب فريق الأهلي أمام الزمالك في السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية بمسابقة دوري المحترفين للرجال.

ويقام اللقاء على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتختتم منافسات الدور الأول من المرحلة النهائية بمسابقة دوري المحترفين لكرة اليد بالجولة السابعة.

ويتصدر فريق الأهلي جدول الترتيب برصيد 24 نقطة عقب مرور ست جولات.

بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 22 نقطة بعد الخسارة أمام سبورتنج في الجولة الخامسة.

وتقام المرحلة النهائية بين 8 فرق بدوري من دورين بنظام الذهاب والإياب.

ويحصد الفريق الفائز في الوقت الأصلي 3 نقاط، بينما إذا تم اللجوء لرميات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل يحصل الفائز على نقطتين مقابل نقطة واحد للفريق المهزوم.

ويتم تحديد بطل الدوري بنهاية المرحلة النهائية عقب مرور 14 جولة.