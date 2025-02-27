تقييم مرموش أمام توتنام من الصحف الإنجليزية

الخميس، 27 فبراير 2025 - 11:27

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي

لم ينجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في التسجيل في شباك توتنام مع عودة زميله إرلينج هالاند للملاعب، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في فوز سيتي أمام مضيفه توتنام 1-0 في قمة الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام توتنام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.1 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان الجناح جيريمي دوكو بمتوسط تقييم بلغ 7.9 درجة.

وبدأ مرموش المباراة في مركز المهاجم المتأخر مع عودة هالاند واستبدل في الدقيقة 74.

ووصل لاعب وادي دجلة السابق إلى المساهمة التهديفية رقم 37 في الموسم الجاري، مع فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت والحالي مانشستر سيتي.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 8 مباريات، بواقع 5 في الدوري الإنجليزي، وواحدة في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.

عمر مرموش مانشستر سيتي توتنام
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