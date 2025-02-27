تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية

الخميس، 27 فبراير 2025 - 11:12

كتب : FilGoal

ليفربول - محمد صلاح

توقف محمد صلاح نجم ليفربول عن التسجيل بعد 9 مباريات متتالية نجح فيها في هز الشباك، وذلك أمام نيوكاسل يونايتد، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وصنع صلاح هدفا في فوز ليفربول على ضيفه نيوكاسل 2-0 في قمة الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام نيوكاسل حسب الدرجات من 1 إلى 10.

أخبار متعلقة:
لاعب سيتي الجديد: من الصعب اللعب ضد لاعبين مثل صلاح صلاح يثير الجدل حول مستقبله مع ليفربول.. وإمكانية التتويج بالكرة الذهبية أرقام تاريخية تنتظر صلاح أمام نيوكاسل تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 26 جولة

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.8 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان دومينيك سوبوسلاي صاحب الهدف الأول بمتوسط تقييم بلغ 8.8 درجة.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 30 هدفا، بينما صنع 22.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 388 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 241 هدفا وصنع 109 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول نيوكاسل
نرشح لكم
تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 27 جولة هالاند: لا أفكر في الأرقام القياسية حاليا.. فقط أريد قيادة سيتي للانتصارات سلوت: أشعر بخيبة أمل لهذا السبب تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وأرسنال في صراع اللقب فان دايك يتحدث عن تألق صلاح وهدف ليفربول الرئيسي هذا الموسم جوارديولا يتحدث عن أداء مرموش ويسهب في الإشادة بفريقه بعد إسقاط توتنام تقييم مرموش أمام توتنام من الصحف الإنجليزية حسم اللقب يقترب.. ليفربول يهزم نيوكاسل بثنائية ويبتعد بالصدارة بفارق 13 نقطة
أخر الأخبار
بالتعاون مع وزارة الرياضة.. وادي دجلة يبدأ دوراته التدريبية للإسعافات الأولية 3 دقيقة | الكرة المصرية
تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 27 جولة 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مودرن سبورت يعلن رحيل عبد الحليم علي من منصبه 8 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - جودوين شيكا يقود هجوم طلائع الجيش.. ومحمد إبراهيم أساسي مع البنك الأهلي 17 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - فخر وصلاح محسن ثنائي هجومي في ظهور بوجلبان الأول.. وليادي أساسي مع سموحة 31 دقيقة | الدوري المصري
هالاند: لا أفكر في الأرقام القياسية حاليا.. فقط أريد قيادة سيتي للانتصارات 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سلوت: أشعر بخيبة أمل لهذا السبب ساعة | الدوري الإنجليزي
راديو ماركا: سيبايوس يغيب عن الملاعب لمدة شهرين ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي 4 رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل