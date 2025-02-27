حسم اللقب يقترب.. ليفربول يهزم نيوكاسل بثنائية ويبتعد بالصدارة بفارق 13 نقطة

واصل ليفربول استغلال تعثر منافسيه ليبتعد أكثر بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ونجح ليفربول في التغلب على نيوكاسل بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري.

ورفع ليفربول رصيده إلى 67 نقطة ليبتعد بـ 13 نقطة عن أرسنال أقرب منافسيه، ولعب ليفربول مباراة زائدة بسبب وصوله لنهائي كأس الرابطة.

وكان أرسنال قد تعثر بالتعادل السلبي أمام نوتنجهام في نتيجة لم تفد إلا ليفربول.

وافتتح دومينيك سبوسلاي التسجيل لليفربول مبكرا في الدقيقة 11 بعد عرضية أرضية رائعة من لويس دياز حولها داخل شباك نيوكاسل.

ونجح أليكسيس ماك أليستر في تعزيز تقدم ليفربول بهدف جديد في الدقيقة 63 من صناعة محمد صلاح.

ويلعب ليفربول مباراته المقبلة أمام ساوثامبتون في الجولة الثامنة والعشرين يوم السبت 8 مارس المقبل.

21 نقطة

يتبقى 10 مباريات فقط لليفربول على ختام منافسات الدوري الإنجليزي, ويحتاج الريدز 21 نقطة فقط لحسم اللقب بشكل رسمي أي الفوز في 7 مباريات.

إذ أن أقصى عدد من النقاط يصل إليه فريق أرسنال وصيف الترتيب هو 87 نقطة.

وحال فوز ليفربول في 7 مباريات سوف يصل إلى 88 نقطة مما يعني تتويجه باللقب بشكل رسمي.