نوتينجهام يوقف انتصارات أرسنال.. وسام مرسي يسجل في مرماه أمام مانشستر يونايتد

الخميس، 27 فبراير 2025 - 00:04

كتب : FilGoal

سام مرسي - إبسويتش ضد مانشستر يونايتد

سجل اللاعب الوسط المصري سام مرسي هدفا في مرماه فريقه إبسويتش تاون خلال مواجهة مانشستر يونايتد المثيرة.

وفاز مانشستر يونايتد على إبسويتش تاون 3-2 ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وسجل جادين بيداسي هدف التقدم لإبسويتش تاون في الدقيقة الرابعة مستغلا خطأ المدافع باتريك دورجو.

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وعدل مانشستر يونايتد النتيجة بعدما سجل سام مرسي هدفا عكسيا عند الدقيقة 22.

ومنح ماتياس دي ليخت التقدم لمانشستر يونايتد وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 26.

وقبل نهاية الشوط الأول عاد بيداسي ليسجل الهدف الثاني لإبسويتش تاون في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

لكن هاري ماجواير سجل الهدف الثالث في الدقيقة 48 لمينح مانشستر يونايتد 3 نقاط غالية.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 33 في المركز 14 بجدول ترتيب الدوري.

فيما توقف رصيد إبسويتش تاون عند النقطة 17 في المركز 18 (قبل الأخير).

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توقف المدفعجية

في المقابل أوقف نوتينجهام فورست انتصارات أرسنال ليقدم هدية ثمينة إلى ليفربول في صراع صدارة الدوري.

وتعادل أرسنال ضد نوتينجهام فورست سليبا بدون أهداف ضمن الجولة 27 من المسابقة.

رحيم سترلينج لاعب أرسنال أهدر أخطر فرص المباراة للتسجيل بعد انفراد تام بالمرمى.

في المقابل شكل كريس وود الخطر الأكبر من جانب نوتينجهام فورست لكن جميع محاولاته للتسجيل لم يكتب لها النجاح.

بهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني خلف ليفربول.

فيما رفع نوتينجهام فورست رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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