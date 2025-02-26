العقدة انتهت.. مانشستر سيتي يتفوق على توتنام بهدف هالاند

حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على توتنام بنتيجة 1-0 في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

سجل إرلينج هالاند هدف اللقاء الوحيد.

ورفع سيتي رصيده 47 نقطة وحافظ على المركز الرابع.

فيما ظل توتنام في المركز الـ 13 برصيد 33 نقطة.

ولأول مرة مانشستر سيتي يحقق الفوز على توتنام في ملعبه الجديد.

ووصل هالاند للهدف رقم 20 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم مقلصا الفارق مع صلاح متصدر القائمة لـ 5 أهداف.

وصف المباراة

تقدم سيتي بالهدف الأول في الدقيقة 12 عن طريق هالاند بعد عرضية أرضية من جيريمي دوكو.

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وتصدى فيكاريو حارس توتنام في الدقيقة 21 لتسديدة دوكو.

ومرر هالاند بينية في الدقيقة 24 صوب مرموش لكنها جاءت طويلة على الدولي المصري.

وأهدر سافينيو في الدقيقة 28 فرصة التقدم بعد توغل وتسديدة من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء ارتطمت بالدفاع.

وتحصل مرموش على ركلة حرة لصالحه وسددها لكنها ارتطمت بالحائط البشري في الدقيقة 35.

شوط أول انتهى بتقدم سيتي بنتيجة 1-0.

وكاد دوكو أن يسجل من صناعة مرموش لكن تسديدة البلجيكي مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 51.

في الدقيقة 66 أشرك أنجي بوستيكوجلو 4 لاعبين دفعة واحدة من بينهم سون هيونج مين.

اعتمد لاعبو توتنام على العرضيات لكنها وجدت إيدرسون في الموعد والمكان المناسب.

في الدقيقة 85 تألق إيدرسون في التصدي لفرصة سون من داخل منطقة الجزاء.

وسجل هالاند هدفا في الدقيقة 90+4 بمجهود فردي رائع لكن ألغي بداعي وجود لمسة يد على النرويجي.

وكاد بابي ماتار سار أن يسجل هدفا قاتلا ليخطف التعادل لكن رأسيته علت العارضة لتنتهي المباراة بفوز سيتي.