انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) نيوكاسل.. فوز الريدز

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 21:52

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي - محمد صلاح

يستضيف ليفربول فريق نيوكاسل ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول صدارة الترتيب بـ 64 نقطة بينما نيوكاسل في المركز السادس بـ 44 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق63 جووووول ماك أليستر

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق11 جووووول أول عن طريق سبوسلاي بصناعة لويس دياز

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي ليفربول نيوكاسل
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