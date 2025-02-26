انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (0)-(1) مانشستر سيتي.. فوز خارج الأرض
الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 21:21
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة توتنام ضد مانشستر سيتي في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل سيتي المركز الخامس برصيد 44 نقطة. فيما يحتل توتنام المركز الـ 13 عشر برصيد 33 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.
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انتهت
ق 90+8: بابي ماتار سار أهدر التعادل برأسية علت العارضة.
ق 90+7: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي وجود لمسة يد
ق 90+4: جووول هالاند يسجل بمجهود فردي
ق 83: إيدرسون يواصل التألق
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 32: سافينيو يتوغل ويسدد كرة ترتطم بالمدافع
هالاند يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي
#الدوري_الإنجليزي#PremierLeague pic.twitter.com/tAUZBqSNXp— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 26, 2025
ق 12: عرضية من دوكو وتسديدة من هالاند تعلن الأول لسيتي
بداية اللقاء
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