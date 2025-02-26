تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم.. وتبديلان أمام نيوكاسل

كشف أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل في المباراة المقررة بينهما في الأسبوع الـ27 على ملعب أنفيلد.

وأجرى سلوت تبديلين عن المباراة الأخيرة للفريق التي خاضها أمام مانشستر سيتي بالدفع بـ كورتيس جونز، وأندرو روبرتسون بدلا من كوستاس تسيميكاس وديوجو جوتا.

ويبدأ سلوت بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: كوستاس تسيميكاس - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترنت ألكسندر أرنولد

الوسط: ريان جرافينبيرخ - دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر

الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - ديوجو جوتا

ويحتل ليفربول صدارة الدوري برصيد 64 نقطة من 27 مباراة، فيما يحل نيوكاسل في المركز السادس برصيد 44 نقطة.