التشكيل - مرموش وهالاند يقودان مانشستر سيتي.. وتيل أساسي مع توتنام
الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 20:35
كتب : FilGoal
يبدأ عمر مرموش أساسيا بقميص مانشستر سيتي في الهجوم رفقة إرلينج هالاند لحساب الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.
عمر مرموش
النادي : مانشستر سيتي
ويلتقي الفريقان على استاد توتنام في التاسعة والنصف مساءً.
وعاد هالاند للمشاركة في المباريات بعد جلوسه على مقاعد البدلاء خلال آخر مباراتين.
وجاء تشكيل سيتي
حراسة المرمى: إيدرسون مورايش
الدفاع: يوشكو جفارديول – عبد القادر خوسانوف – روبن دياش – ماتيوش نونيز
الوسط: ماتيو كوفاسيتش – نيكو جونزاليس – سافينيو
الهجوم: عمر مرموش – إرلينج هالاند – جيريمي دوكو
فيما جاء تشكيل توتنام
حراسة المرمى: جيليومليو فيكاريو
الدفاع: ديستني أودوجي - كيفين دانسو – أرتشي جراي - بيدرو بورو
الوسط: بيرنان جونسون – جيمس ماديسون –– لوكاس بيرجفال – رودريجو بنتانكور – ويلسون أدوبيرت
الهجوم: ماتيس تيل
ويحتل سيتي المركز الخامس برصيد 44 نقطة.
فيما يحتل توتنام المركز الـ 13 عشر برصيد 33 نقطة.