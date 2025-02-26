التشكيل - مرموش وهالاند يقودان مانشستر سيتي.. وتيل أساسي مع توتنام

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 20:35

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي

يبدأ عمر مرموش أساسيا بقميص مانشستر سيتي في الهجوم رفقة إرلينج هالاند لحساب الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان على استاد توتنام في التاسعة والنصف مساءً.

وعاد هالاند للمشاركة في المباريات بعد جلوسه على مقاعد البدلاء خلال آخر مباراتين.

وجاء تشكيل سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: يوشكو جفارديول – عبد القادر خوسانوف – روبن دياش – ماتيوش نونيز

الوسط: ماتيو كوفاسيتش – نيكو جونزاليس – سافينيو

الهجوم: عمر مرموش – إرلينج هالاند – جيريمي دوكو

فيما جاء تشكيل توتنام

حراسة المرمى: جيليومليو فيكاريو

الدفاع: ديستني أودوجي - كيفين دانسو – أرتشي جراي - بيدرو بورو

الوسط: بيرنان جونسون – جيمس ماديسون –– لوكاس بيرجفال – رودريجو بنتانكور – ويلسون أدوبيرت

الهجوم: ماتيس تيل

ويحتل سيتي المركز الخامس برصيد 44 نقطة.

فيما يحتل توتنام المركز الـ 13 عشر برصيد 33 نقطة.

عمر مرموش مانشستر سيتي توتنام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
سكاي: عرضان رسميان لـ كيميتش أحدهما من أرسنال.. وغضب مسؤولي بايرن ميونيخ صن: راشفورد يرغب في الاستمرار مع أستون فيلا مطارق وست هام تضرب ليستر بخسارته الرابعة على التوالي لاعب سيتي الجديد: أنا مثل دوكو وسافينيو.. وتحدثت مع أجويرو قبل انضمامي تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 27 جولة هالاند: لا أفكر في الأرقام القياسية حاليا.. فقط أريد قيادة سيتي للانتصارات سلوت: أشعر بخيبة أمل لهذا السبب تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وأرسنال في صراع اللقب
أخر الأخبار
قائمة هولندا - ديباي يغرد وحيدا من خارج أوروبا وسيطرة إنجليزية على قائمة صدام إسبانيا 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
السومة سجل وصنع.. النصر يسقط في فخ الخسارة أمام العروبة 34 دقيقة | سعودي في الجول
ميدو: سنصعد ملف ظلم الحكام ضدنا لـ فيفا.. وهذا هدفنا في الموسم ومستجدات تجديد العقود 36 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري سيدات – الأهلي يواصل مطاردة مسار.. وانتصار الزمالك ساعة | رياضة نسائية
حال تحقيق اللقب.. تقرير: كييزا مهدد بعدم الحصول على ميدالية التتويج بالدوري ساعة | الكرة الأوروبية
"بعام تأسيس فنربخشة".. مورينيو يرفع دعوى قضائية على جالاتا سراي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بيراميدز يتمسك بصدارة ترتيب الدوري بثلاثية ضد الاتحاد 2 ساعة | الدوري المصري
انتهت في الدوري السعودي - الهلال (2)-(3) أهلي جدة.. هاتريك توني 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل 2 مؤتمر كولر - عن سبب غياب معلول وعدم الفوز على الزمالك بـ 5 أهداف 3 حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15 4 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين