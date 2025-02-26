التشكيل - مرموش وهالاند يقودان مانشستر سيتي.. وتيل أساسي مع توتنام

يبدأ عمر مرموش أساسيا بقميص مانشستر سيتي في الهجوم رفقة إرلينج هالاند لحساب الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان على استاد توتنام في التاسعة والنصف مساءً.

وعاد هالاند للمشاركة في المباريات بعد جلوسه على مقاعد البدلاء خلال آخر مباراتين.

وجاء تشكيل سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: يوشكو جفارديول – عبد القادر خوسانوف – روبن دياش – ماتيوش نونيز

الوسط: ماتيو كوفاسيتش – نيكو جونزاليس – سافينيو

الهجوم: عمر مرموش – إرلينج هالاند – جيريمي دوكو

فيما جاء تشكيل توتنام

حراسة المرمى: جيليومليو فيكاريو

الدفاع: ديستني أودوجي - كيفين دانسو – أرتشي جراي - بيدرو بورو

الوسط: بيرنان جونسون – جيمس ماديسون –– لوكاس بيرجفال – رودريجو بنتانكور – ويلسون أدوبيرت

الهجوم: ماتيس تيل

ويحتل سيتي المركز الخامس برصيد 44 نقطة.

فيما يحتل توتنام المركز الـ 13 عشر برصيد 33 نقطة.