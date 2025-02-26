للعام الثاني على التوالي.. EA تطلق ثاني نسخ بطولتها الرمضانية

أعلنت شركة إي أيه سبورتس (EA SPORTS) عن النسخة الثانية من بطولة (EA SPORTS FC™) الرمضانية، والتي تنظمها شركة زوايا غيمينج (Zawaya Gaming)، احتفالاً بشهر رمضان المبارك.

ومن المقرر أن تجذب هذه البطولة اللاعبين والمشجعين من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع تعزيز المنافسة في هذه اللعبة العالمية.

وستضم البطولة الرمضانية بطولتين مثيرتين بالتوازي: الأولى إي أيه سبورتس إف سي 25 على بلاي ستيشن 5، والثانية إي أيه سبورتس إف سي للهاتف الجوال، حيث يتأهل ما مجموعه 16 لاعبًا للتنافس في النهائيات.

وستكون مرحلة بلاي ستيشن 5 من البطولة مفتوحة للمشاركين من جميع دول مجلس التعاون الخليجي: الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والبحرين وعمان والإمارات العربية المتحدة.

وستتضمن لعبة الهاتف الجوال مشاركون يتنافسون من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وعُمان، والبحرين، وقطر، ومصر، ولبنان، والعراق، والجزائر، والمغرب، وتونس، والأردن، والأراضي الفلسطينية.

ويهدف احتفال إي أيه سبورتس إف سي المميّز في شهر رمضان المبارك إلى توحيد اللاعبين والمشجعين من خلال حملة وحدث جماهيري مثير للحماس، وسينتقل الفائزون المتأهلون إلى الجولة النهائية في جولة ملحمية من أجل تتويج أبطال بطولة إي أيه سبورتس إف سي الرمضانية الثانية.

وبالإضافة إلى تقديم تجربة غامرة، سيحصل الفائزون بالمركز الأول في كلتا البطولتين على تجربة لا تقدّر بثمن، وسيسافر كل منهم مع صديق إلى ميونيخ لحضور نهائيات دوري أبطال أوروبا.

كما تنتظر الفائزين بالمركز الثاني جوائز رائعة، بما في ذلك تجارب كبار الشخصيات مميزة (VIP) لمباريات الدوري الاسكتلندي الممتاز، والمزيد من المزايا.

وتشمل الجائزة تكاليف السفر والإقامة لمدة ليلتين (الليلة التي تسبق المباراة النهائية وليلة المباراة النهائية).

تتوفر الشروط والأحكام الكاملة للجائزة على الموقع. (طالع من هنــــــــــــــا)

وإليكم التواريخ الرئيسية:

بدء التسجيل: مفتوح الآن

البث المباشر لنهائيات بطولة رمضان: 21 مارس - 8 مساءً بتوقيت السعودية

يمكن للمشجعين التسجيل للمنافسة وحضور الحدث النهائي ومشاهدة أبرز أحداث البطولة على الموقع. (طالع من هنــــــــــــــا)