تقرير : معلول يقترب من الدوري الكويتي

اقترب المدرب التونسي نبيل معلول من خوض تجربة تدريبية جديدة في الدوري الكويتي.

وخاض معلول آخر تجاربه التدريبية مع نادي اتحاد العاصمة الجزائري.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، فإن معلول بات قريبا من الاتفاق مع نادي القادسية لتولي تدريبه.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن إدارة القادسية اتفقت بشكل مبدئي مع نبيل معلول.

وسبق لنبيل معلول تدريب نادي الكويت الكويتي وحصد معه لقبي الدوري والكأس.

كما تولى معلول تدريب المنتخب التونسي ونادي الترجي.