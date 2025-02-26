برناردو سيلفا: مباريات الدوري الإنجليزي أصبحت مثل مواجهات دوري الأبطال

يشعر برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي أن مباريات الدوري الإنجليزي أصبحت بصعوبة مواجهات دوري أبطال أوروبا.

وقال برناردو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "المعايير في الدوري الإنجليزي الآن أعلى مما كانت عليه عندما وصلت".

وانضم سيلفا على سيتي في صيف 2017 وبعدها حقق العديد من البطولات مع الجيل الذهبي للفريق السماوي.

وأضاف البرتغالي "أود أن أقول إن الفرق في منتصف الجدول والفرق في أسفله أصبحت أفضل كثيرا".

وتابع "الجودة في الدوري الإنجليزي الآن لا تصدق ويبدو الأمر وكأنك تخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا كل 3 أيام".

وأتم "بالطبع من الصعب على اللاعبين الجدد التكيف مع صعوبة الدوري الإنجليزي، لكنهم فعلوا ذلك بطريقة رائعة".

وضم مانشستر سيتي 4 لاعبين جدد هذا الشتاء، وهم عمر مرموش وعبد القادر خوسانوف وفيتور ريس ونيكو جونزاليس.

ويحتل سيتي المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 20 نقطة عن ليفربول المتصدر.