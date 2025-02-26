لاعب سيتي الجديد: من الصعب اللعب ضد لاعبين مثل صلاح

اعترف نيكو جونزاليس لاعب وسط مانشستر سيتي الجديد بصعوبة اللعب ضد محمد صلاح نجم ليفربول.

وسجل صلاح هدفا وصنع مثله في فوز ليفربول على مضيفه مانشستر سيتي الذي يضم مواطنه عمر مرموش 2-0 في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي، وهي أول قمة يشارك فيها اللاعب الإسباني الذي انضم للسماوي في فترة الانتقالات الشتوية.

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وقال نيكو جونزاليس في تصريحات نشرتها جريدة ديلي ميل: "لقد وصلت للتو، لست معتادًا على اللعب ضد لاعبين يتمتعون بالجودة مثل صلاح".

وأضاف "أعتقد أنه سجل بالفعل 30 هدفا هذا الموسم، ومن الصعب اللعب ضد لاعبين مثله".

وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 30 هدفا، بينما صنع 21.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 387 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 241 هدفا وصنع 108 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.