إيقاف أرني سلوت لمدة مباراتين

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء إيقاف أرني سلوت مدرب ليفربول لمدة مباراتين بسبب ما بدر منه في لقاء إيفرتون.

المدرب الهولندي صافح الحكم مايكل أوليفر عقب صافرة النهاية وتلفظ ببعض الكلمات الذي دفعت الحكم لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وشهدت نهاية المباراة أحداثا مثيرة مع تسجيل إيفرتون لهدف تعادل قاتل في الدقيقة 98 في ظل احتساب الحكم لـ5 دقائق فقط كوقت بدل ضائع.

وجاء بيان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على النحو التالي:

عاقبت لجنة تنظيمية مستقلة أرني سلوت ومساعده سيبكي هولشوف بسبب ما حدث عقب لقاء إيفرتون ضد ليفربول يوم الأربعاء 12 فبراير.

الناديان فشلا في ضمان عدم تصرف لاعبيهما و/أو شاغلي المنطقة الفنية بطريقة غير لائقة و/أو استفزازية بعد صافرة النهاية.

اعترف إيفرتون وليفربول بالتهم، وفرضت عليهما اللجنة التنظيمية غرامات بقيمة 65 ألف جنيه إسترليني و50 ألف جنيه إسترليني على التوالي بعد جلسة استماع.

مدرب ليفربول تصرف بطريقة غير لائقة و/أو استخدم كلمات و/أو سلوكيات مهينة و/أو مسيئة تجاه حكم المباراة ومساعد الحكم بعد انتهاء المباراة.

اعترف سلوت بالتهمة، وتم إيقافه لمباراتين مع غرامة بقيمة 70 ألف جنيه إسترليني.

كما أن مساعد مدرب ليفربول تصرف بطريقة غير لائقة و/أو استخدم كلمات و/أو سلوكيات مهينة و/أو مسيئة تجاه أحد حكام المباراة، مما أدى إلى طرده.

اعترف سيبكي هولشوف بالتهمة، وتم إيقافه لمباراتين مع غرامة بقيمة 7000 جنيه إسترليني.

ولم يوضح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم متى سيتعرض سلوت للإيقاف في ظل استعداده لخوض مباراة نيوكاسل يونايتد مساء الأربعاء.

لكن جريدة ليفربول إيكو ذكرت أن سلوت سيجلس بالمدرجات ضد نيوكاسل وساوثامبتون.

ويلعب ليفربول مباراتين فقط في الدوري الإنجليزي قبل فترة التوقف الدولي المقبلة، الأولى ضد نيوكاسل والثانية أمام ساوثامبتون يوم 8 مارس المقبل.

وذلك بسبب تقديم موعد مباراته ضد أستون فيلا في الجولة 29 بسبب تعارضها مع موعد نهائي كأس الرابطة الذي سيلعبه ليفربول ضد نيوكاسل يوم 16 مارس المقبل.