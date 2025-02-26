صلاح يثير الجدل حول مستقبله مع ليفربول.. وإمكانية التتويج بالكرة الذهبية

أثار محمد صلاح نجم ليفربول الجدل من جديد حول موقف تمديد عقده مع ليفربول، وتحدث أيضا عن إمكانية فوزه بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

وينتهي عقد قائد منتخب مصر مع ليفربول نهاية الموسم الجاري، في ظل تألقه اللافت للنظر هذا الموسم.

ووجه صلاح رسالة لجماهير ليفربول مع اقتراب عقده من نهايته، وأوضح أن الموسم الجاري هو الأفضل له في إنجلترا.

كل ما يلي على لسان صلاح في حديثه لشبكة TNT:

"هل هناك أي أنباء جديدة عن تمديد عقدي مع ليفربول؟ لا".

"أريد أن يتذكر جمهور ليفربول أنني قدمت كل شيء للنادي ولمدينة ليفربول، ولم أكن كسولا، لقد استمتعت بكرة القدم وبذلت كل شيء ممكن".

"الناس في مدينة ليفربول يمنحونك الحب وترتبط بهم لأنك تبذل كل ما لديك".

"أريد فقط أن يتذكروا أنني كنت هنا لمدة 8 سنوات أو أكثر وبذلت كل شيء".

video:1

"تلقيت نصيحة من أرسين فينجر عندما سألته عن الفارق بين اللاعب الجيد واللاعب العظيم، قال لي (اللاعب العظيم لا يهم كيف يؤدي في المباراة. عليه دائما أن يكون في قمة التركيز لينتظر اللحظة المناسبة للتسجيل) وقد وضعت ذلك في ذهني منذ بضع سنوات".

"أحاول ألا أبالغ في انفعالاتي خلال أي مباراة، وأفهم أنه ليس كل مباراة سأقدم فيها أفضل ما لدي. إذا بقيت في قمة تركيزي، فربما أسجل من فرصة واحدة".

"في بعض الأحيان يحاول أحد المدافعين إزعاجي والتحدث معي بشكل غير لائق حتى أخرج من المباراة، لكنني لا أحب الانخراط في ذلك، فقط أقول له (لا أحتاج إلى الكثير، أحتاج فقط إلى فرصة واحدة، وستدفع الثمن).

"أعتقد أن هذا هو أفضل موسم لي لأنني أجعل اللاعبين من حولي أفضل أيضا، هذا ما أشعر به".

"هذا الموسم هو الأفضل في مسيرة كودي جاكبو ولويس دياز ولاعبون آخرون، كما أن عدد تمريراتي الحاسمة أصبح أكبر، وهذا يعني أنني أساعدهم كثيرا حقا، لذا، أعتقد أن هذا هو أفضل موسم لي لأنني أجعل اللاعبين من حولي أفضل".

"الكرة الذهبية؟ دعونا نتوج بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وسنرى".

"يعلم الجميع أن جائزة الكرة الذهبية تتدخل فيها أشياء أخرى في بعض الأحيان، لذلك أركز فقط على التتويج بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال والحذاء الذهبي حاليا".

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 30 هدفا، بينما صنع 21.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 387 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 241 هدفا وصنع 108 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.