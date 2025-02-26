أرقام تاريخية تنتظر صلاح أمام نيوكاسل

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 11:42

كتب : FilGoal

محمد صلاح أمام نيوكاسل

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء.

ويحل نيوكاسل ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي في العاشرة والربع من مساء الأربعاء.

إذا سجل محمد صلاح هدفا في شباك نيوكاسل سيصل إلى هدفه العاشر في ملعب أنفيلد بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وبذلك سيكون قد سجل 10 أهداف أو أكثر في ملعبه و10 أهداف أو أكثر خارج ملعبه، للموسم الثالث في مسيرته مع ليفربول بعد (2017-18 و2021-22).

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ولو سجل صلاح هدفين سيرتقي للمركز الخامس في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، ليتساوى مع سيرجيو أجويرو برصيد 184 هدفا.

سجل النجم المصري 4 أهداف في آخر مباراتين له في الدوري الإنجليزي ضد نيوكاسل، بواقع ثنائية في كليهما. ولو كررها يوم الأربعاء سيقترب من رقم مايكل أوين الذي سجل هدفين أو أكثر في شباك خصم واحد بالدوري الإنجليزي في 4 مباريات متتالية ضد نيوكاسل أيضا بين أغسطس 1998 ومايو 2001.

أسهم صلاح في تسجيل الأهداف الـ5 الأخيرة التي سجلها ليفربول ضد نيوكاسل في الدوري، فقد سجل 3 أهداف وصنع 2.

ويستهدف لاعب روما السابق التسجيل للمباراة التاسعة على التوالي في مختلف المسابقات. وهو يحمل بالفعل الرقم القياسي لليفربول بالتسجيل في 10 مباريات متتالية، من أغسطس إلى أكتوبر 2021.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 30 هدفا، بينما صنع 21.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 387 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 241 هدفا وصنع 108 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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