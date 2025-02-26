تشيلسي يستعيد الانتصارات برباعية أمام ساوثامبتون الأخير
الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 00:15
كتب : FilGoal
استعاد تشيلسي الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعدما خسر مباراتين متتاليتين، وذلك بالفوز على ساوثامبتون برباعية دون رد في الجولة 27 من المسابقة.
وحقق تشيلسي الفوز على ساوثامبتون في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، ليرفع رصيده إلى النقطة 43 في المركز الرابع.
وتجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة 9 في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
تقدم تشيلسي في الدقيقة 24 بهدف سجله المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو، ثم أضاف بيدرو نيتو الهدف الثاني في الدقيقة 37.
نكونكو يفتتح التسجيل لتشلسي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/zU2VFjzOsV— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 25, 2025
بيدرو نيتو يضيف الهدف الثاني لتشلسي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #تشلسي_ساوثهامبتون pic.twitter.com/mIbjVrz0YM— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 25, 2025
وسجل المدافع ليفي كولويل الهدف الثالث في الدقيقة 44، واختتم مارك كوكوريا رباعية تشيلسي في الدقيقة 78.
في مباراة أخرى فاز براتيون على بورنموث بهدفين لهدف، ليرفع رصيده إلى النقطة 43 في المركز الثامن، ويتجمد رصيد بورنموث عند النقطة 43 أيضا في المركز السابع.
وحقق كريستال بالاس فوزا كبيرا على أستون فيلا بنتيجة 4-1، ليرفع رصيده إلى النقطة 36 في المركز الـ12، ويتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 42 في المركز العاشر.
وأخيرا فاز فولام على ولفرهامبتون بهدفين لهدف، ليصل إلى النقطة 42 في المركز التاسع، ويقف رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 22 في المركز الـ17.