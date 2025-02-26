تشيلسي يستعيد الانتصارات برباعية أمام ساوثامبتون الأخير

استعاد تشيلسي الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعدما خسر مباراتين متتاليتين، وذلك بالفوز على ساوثامبتون برباعية دون رد في الجولة 27 من المسابقة.

وحقق تشيلسي الفوز على ساوثامبتون في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، ليرفع رصيده إلى النقطة 43 في المركز الرابع.

وتجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة 9 في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

تقدم تشيلسي في الدقيقة 24 بهدف سجله المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو، ثم أضاف بيدرو نيتو الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وسجل المدافع ليفي كولويل الهدف الثالث في الدقيقة 44، واختتم مارك كوكوريا رباعية تشيلسي في الدقيقة 78.

في مباراة أخرى فاز براتيون على بورنموث بهدفين لهدف، ليرفع رصيده إلى النقطة 43 في المركز الثامن، ويتجمد رصيد بورنموث عند النقطة 43 أيضا في المركز السابع.

وحقق كريستال بالاس فوزا كبيرا على أستون فيلا بنتيجة 4-1، ليرفع رصيده إلى النقطة 36 في المركز الـ12، ويتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 42 في المركز العاشر.

وأخيرا فاز فولام على ولفرهامبتون بهدفين لهدف، ليصل إلى النقطة 42 في المركز التاسع، ويقف رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 22 في المركز الـ17.