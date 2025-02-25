تشكيل تشيلسي – نكونكو يقود الهجوم أمام ساوثامبتون

دفع إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي بـ كريستوفر نكونكو في هجوم فريقه لمواجهة ساوثامبتون.

كريستوفر نكونكو النادي : تشيلسي تشيلسي

ويلعب تشيلسي ضد ساوثامبتون في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب ستامفورد بريدج.

ويشارك المهاجم الفرنسي نكونكو في غياب نيكولاس جاكسون الغائب عن الفريق الأزرق.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

حراسة المرمى: يورجينسون

خط الدفاع: مالو جوستو – توسين - ليفي كولويل – مارك كوكوريا

خط الوسط: إنزو فيرنانديز – مويسيس كايسيدو - كول بالمر

خط الهجوم: كريستوفر نكونكو – جادون سانشيو – بيدرو نيتو

ويأتي تشيلسي في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة.

بينما يأتي ساوثامبتون في المركز الأخير برصيد 9 نقاط.