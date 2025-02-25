إنتر ميامي يبدأ موسم 2025 بصعوبة.. ودور ماسكيرانو في تحمل المسئولية

انطلق فريق إنتر ميامي موسم 2025 يوم الأربعاء الماضي بمواجهة فريق سبورتنج كانساس سيتي في ذهاب الدور الافتتاحي لبطولة كأس أبطال الكونكاكاف.

وتمكن ليونيل ميسي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 56 ليقود فريقه للفوز 1-0 في مباراة أقيمت في ظروف جوية باردة في كانساس سيتي. وبهذا الفوز، حقق إنتر ميامي انتصارًا في أول مباراة رسمية له منذ 109 أيام، بعد الخروج من تصفيات كأس الدوري الأمريكي على يد أتلانتا يونايتد في آخر مواجهة لهم.

وفي تعليقه على أداء الفريق، قال المعلق الدولي السابق في USMNT وApple TV، تايلور تويلمان

: "اختنق إنتر ميامي. يمكننا الحديث عن التكتيك، لكن الحقيقة أن الفريق لم يستطع الحفاظ على ثباته، خاصة بعد خسارته في مباراتين من أصل ثلاث ضد فريق أنهى الموسم متأخرًا عنه بـ34 نقطة."

كان التوقع العام ينص على أن الفريق، الذي يضم نخبة من النجوم مثل ميسي وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز، سيحقق نتائج كبيرة بسهولة، خاصة مع قوة لاعبيه الفردية. ومع ذلك، لم يتمكن الفريق من الوصول إلى دور الثمانية في البطولة، حيث أظهرت نقاط ضعف في الدفاع، بالإضافة إلى معاناته في التعامل مع الهجمات المضادة والحفاظ على التنظيم الدفاعي.

سجل الفريق هدفًا واحدًا فقط في آخر 11 مباراة، واستقبلت شباكه أكثر من هدفين في خمس مناسبات.

وأضاف تويلمان

: "إنتر ميامي عانى في الدفاع خلال الفترات الانتقالية، إذا لم يستحوذوا على الكرة، سيكونون في مشكلة. على المدرب ماسكيرانو أن يتحمل المسؤولية، على الرغم من أنه لا شك في أن ميسي وسواريز وألبا وبوسكيتس سيظلون في قائمة أفضل لاعبي الدوري الأمريكي في المستقبل".

وبعد الهزيمة في التصفيات، أجرى إنتر ميامي تغييرات كبيرة في تشكيلته، حيث تم استبدال مارتينو بالمدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، الذي سبق له اللعب مع ميسي وألبا وبوسكيتس في برشلونة.

وعلى الرغم من أن ماسكيرانو لا يملك تجربة تدريبية كبيرة، إلا أن الفريق بدأ يحقق بعض النتائج الإيجابية، بما في ذلك التعادل مع أمريكا المكسيكي ويونيفرسيتاريو البيروفي، بالإضافة إلى الفوز على سان ميجيليتو البنمي وأوليمبيا الهندوراسي.

وشهدت فترة الانتقالات الشتوية تعزيزات كبيرة لفريق ميامي، حيث ضموا عددًا من اللاعبين المميزين مثل تيلاسكو سيغوفيا (من كاسا بيا البرتغالي)، ماكسيميليانو فالكون (من كولو كولو التشيلي)، وغونزالو لوجان (من سان لورينزو الأرجنتيني)، إضافة إلى الحارس الأرجنتيني روكو ريوس نوفو (من لانوس الأرجنتيني).

أما على مستوى اللاعبين المغادرين، فقد أرسل الفريق روخاس وفاكوندو فارياس إلى الأرجنتين، فيما رحل أيضًا عدد من اللاعبين الاحتياطيين مثل لياندرو كامبانا وإيمرسون رودريغيز.

ومن أبرز المغادرين كان دييجو جوميز، الذي انتقل إلى برايتون الإنجليزي بعد مسيرة ناجحة في صفوف ميامي. وعلق عنه دييجو جافيلان: "دييجو لاعب مميز من الناحية الذهنية، وقادر على اللعب في عدة مراكز. كما أظهر تألقه مع ميامي في الموسم الماضي، وأصبح أحد الأسماء البارزة في الدوري الأمريكي."

رغم هذه التغييرات، يحتفظ إنتر ميامي بغالبية لاعبيه من الفريق الذي حطم الأرقام القياسية في موسم 2024، حيث يهدف الفريق هذا العام إلى تحقيق أكبر إنجاز في تاريخه، وهو الفوز بكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم. وستكون المباراة الافتتاحية لهم في الدوري ضد نيويورك سيتي إف سي يوم السبت المقبل.