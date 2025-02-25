يد - دودو وسند ضمن فريق الأفضل بالجولة 17 من الدوري الفرنسي

اختير الثنائي المصري محمد سند لاعب نيم وأحمد هشام "دودو" لاعب مونبلييه ضمن فريق الأفضل بالجولة 17 من الدوري الفرنسي لكرة اليد.

واختارت اللجنة الفنية برابطة الدوري الفرنسي لكرة اليد محمد سند كأفضل جناح أيمن في الجولة 17.

فيما اختير دودو كأفضل صانع ألعاب في الجولة.

وذلك بعد تألق سند وتسجيله لـ9 أهداف في تعادل نيم ضد تولوز 27-27.

بينما أحرز دودو 7 أهداف في فوز فريقه مونبلييه على إيفري 33-26.

في الجولة نفسها، تألق يحيى خالد نجم باريس سان جيرمان بتسجيل 6 أهداف في فوز فريقه على فريق إكس بنتيجة 37-34.

فيما أحرز سيف الدرع 4 أهداف لفريقه ليموج الذي انتصر شامبيراي بنتيجة 34-32.

يذكر أن مهاب سعيد لاعب نيم يغيب منذ فترة بسبب إصابة في الساق.