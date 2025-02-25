أحمد حسن يرد على تصريحات كاراجر بلهجة شديدة

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 15:42

كتب : FilGoal

أحمد حسن - أساطير فيفا

رد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق وسفير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بلهجة شديدة على التصريحات التي قلل فيها جيمي كاراجر مدافع إنجلترا السابق ومحلل شبكة سكاي سبورتس من قيمة بطولة أمم إفريقيا.

كاراجر كان قد أشاد بأداء صلاح خلال الموسم الحالي ولكنه أشار إلى أن لعبه مع منتخب مصر قد يمنعه من تحقيق الكرة الذهبية لأن مصر لا تشارك في البطولات الكبرى ولن تحقق كأس العالم.

الصقر المتوج بكأس أمم إفريقيا 4 مرات رد على ذلك في بيان رسمي عبر حسابه الشخصي على إكس، وجاء على النحو التالي:

أنا مندهش ومُستاء بشدة من التصريحات التي أدلى بها جيمي كاراجر، والتي قلل فيها من شأن بطولة كأس الأمم الإفريقية أرى أن هذه التصريحات تحمل طابعًا عنصريًا، ولم يكن ينبغي أن تصدر من لاعب كرة قدم.

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أود أن أوضح لكاراجر أن القارة الإفريقية تضم 54 دولة، وهو عدد يفوق عدد دول أوروبا. وتبلغ مساحتها أكثر من 30 مليون كيلومتر مربع، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف مساحة أوروبا، ويصل عدد سكانها إلى حوالي 1.5 مليار نسمة، أي ما يقارب ضعف عدد سكان أوروبا.

كما أود أن أشير إلى أن أكثر من نصف اللاعبين في الدوريات الأوروبية الكبرى هم من أصول إفريقية. بل إن بعض أكبر المنتخبات الأوروبية يضم أكثر من نصف لاعبيه من أصول إفريقية، مثل المنتخب الفرنسي، بطل العالم، وكذلك المنتخب الإنجليزي، الذي يضم أيضًا العديد من اللاعبين ذوي الأصول الإفريقية.

أما فيما يخص انتقاداته المتكررة للنجم الإفريقي محمد صلاح، فأؤكد لكاراجر أن تدخلات خارجية، لا علاقة لها بالجوانب الفنية أو الجدارة الرياضية، قد منعت صلاح وغيره من النجوم الأفارقة المميزين من الفوز بجائزة الكرة الذهبية. لكن كن على يقين أن صلاح يسير على الطريق الصحيح للفوز بها هذا العام وجعل إفريقيا فخورة.

وأخيرًا، أؤكد رسالتي لكاراجر: تصريحاتك لا تهمنا على الإطلاق، وكأس الأمم الإفريقية ستظل دائمًا من كبرى البطولات العالمية التي تجذب مليارات المشاهدين من جميع أنحاء العالم.

وكان صلاح قد سجل وصنع خلال فوز ليفربول على مانشستر سيتي بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بات الدولي المصري أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يساهم أكثر من 40 هدفا خلال موسمين مختلفين.

وأصبح صلاح أول لاعب في الدوريات الـ5 الكبرى يساهم في 50 هدفا خلال جميع البطولات في الموسم الجاري.

صلاح سجل وصنع في 11 مباراة في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي وهو الأكثر في موسم واحد في البطولات الـ5 الكبرى منذ ليونيل ميسي مع برشلونة في موسم 2014-2015.

وصنع صلاح 16 هدفا في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي وهو الأكثر بين لاعبي ليفربول في تاريخه خلال بطولة دوري واحدة.

ويعتبر صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل ويصنع في مباراتين ضد حامل اللقب.

محمد صلاح هو أول لاعب يسجل أكثر من 25 هدفا ويصنع أكثر من 15 آخرين في موسم بالدوري الإنجليزي.

وقاد محمد صلاح نجم ليفربول فريقه للفوز على مانشستر سيتي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت بملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

أحمد حسن جيمي كاراجر محمد صلاح أمم إفريقيا
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