مؤتمر جوارديولا عن تأثير مرموش وخوسانوف.. وموقف هالاند أمام توتنام

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 15:08

كتب : FilGoal

عمر مرموش - بيب جوارديولا

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن تأثير صفقات الشتاء على الفريق، وأوضح موقف مهاجمه إرلينج هالاند من المشاركة أمام توتنام هوتسبر.

ويحل سيتي ضيفا على توتنام ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "تأثير صفقات يناير؟ جيد حقا، بالنسبة لفترة التدريب التي قضوها".

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وأضاف "عمر مرموش وعبد القادر خوسانوف لعبا ضد تشيلسي وليتون أورينت ونيوكاسل وريال مدريد وليفربول، جدول مباريات صعب في فترة زمنية قصيرة، لكن كان تأثيرهما جيد جدا حقا".

وتابع "لعب نيكو جونزاليس أقل، ولم يحصل فيتور ريس على دقائق أكثر، لكننا راضون عن تأثير الصفقات الجديدة".

وانضم الرباعي إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح بيب "سنعرف حالة إرلينج هالاند مساء الثلاثاء بعد الحصة التدريبية، أتمنى أن يكون جاهزا ولكني لا أعرف بعد".

وأكمل الإسباني "هالاند يتحسن ولكنه لم يشارك في آخر مباراتين، سنرى حالته يوم المباراة".

وكان المهاجم النرويجي قد غاب عن مباراتي مانشستر سيتي ضد ريال مدريد وليفربول بسبب الإصابة في الركبة.

الإصابة ضربت هالاند في الدقائق الأخيرة من لقاء نيوكاسل يونايتد يوم السبت قبل الماضي.

وعن المنافس قال جوارديولا "توتنام فريق رائع، ولديه الكثير من الإمكانات الفردية، إنهم يلعبون بشراسة كبيرة، نتائجهم ليست على ما يرام، لكن رأيي عن الفريق مختلف".

ويحتل توتنام المركز الـ12 في جدول الدوري الإنجليزي، ومهدد بفقدان فرصه في التأهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

بينما يحتل سيتي المركز الرابع برصيد 44 نقطة، بفارق 3 نقاط عن نوتنجهام فورست الثالث و9 نقاط عن أرسنال الوصيف، و20 نقطة عن ليفربول المتصدر.

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