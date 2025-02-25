إيدي هاو: نحتاج لتقديم مباراة مثالية أمام ليفربول.. وهو موقف تونالي وبوتمان

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 13:36

كتب : FilGoal

محمد صلاح أمام نيوكاسل

يؤمن إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد بأن فريقه يحتاج لتقديم مباراة مثالية أمام ليفربول من أجل الخروج من ملعب أنفيلد بنتيجة إيجابية.

ويحل نيوكاسل ضيفا على ليفربول في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي مساء الأربعاء.

وقال هاو في مؤتمر صحفي: "مهما كانت طريقة لعب ليفربول. أنهم يفعلون ذلك بشكل جيد، سجلهم في ملعب أنفيلد هذا الموسم قوي للغاية علينا أن نكون في قمة تركيزنا علينا أن نمتلك الجودة المناسبة، لتنفيذ طريقة لعبنا بأفضل شكل".

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وأضاف "نحن بحاجة إلى تقديم مباراة مثالية، أعتقد أن التعلم من المباراة الأخيرة أمام مانشستر سيتي ستكون نقطة انطلاق مفيدة لنا حيث لم ننفذ خطة اللعب الهجومية التي أردناها".

وتابع إيدي هاو "ملعب أنفيلد مكان رائع حقاً للعب كرة القدم، علينا أن نبدأ المباراة بشكل جيد، وأن نلعب بشراسة ونهدد مرمى ليفربول".

وواصل "الصراع على المراكز الأوروبية؟ إنه صراع مثير للاهتمام، يتسابق فيه الكثير من الفرق، نحن نقاتل من أجل تلك المراكز".

وأتم "ساندرو تونالي جاهز لمباراة الأربعاء. سفين بوتمان يتحسن بسرعة، سنرى ما إذا كان سيلحق بالمباراة أم لا، إنه قريب جدًا من المشاركة".

ويدخل ليفربول المباراة في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، وفارق 11 نقطة عن ملاحقه أرسنال.

بينما يحتل نيوكاسل المركز الخامس برصيد 44 نقطة، بفارق أهداف أقل من مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.

يذكر أن هناك مواجهة هامة ستجمع الفريقين في نهائي كأس رابطة المحترفين على ملعب ويمبلي يوم 16 مارس المقبل.

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