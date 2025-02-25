سلوت يوضح فرص ماك أليستر من المشاركة ضد نيوكاسل.. وموقف مدافعه

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 13:11

كتب : FilGoal

هدف أليكسيس ماك أليستر - ليفربول - ريال مدريد

أوضح أرني سلوت مدرب ليفربول فرص مشاركة لاعبه أليكسيس ماك أليستر في مباراة نيوكاسل يونايتد المقبلة.

ويحل نيوكاسل ضيفا على ليفربول في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي مساء الأربعاء.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي: "إصابة ماك أليستر بكدمة في الوجه؟ أعتقد أنه سيكون جاهزا لمواجهة نيوكاسل يونايتد، سيتدرب معنا يوم الثلاثاء".

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وأصيب ماك أليستر بكدمات في الوجه خلال لقاء ليفربول ضد مانشستر سيتي الذي انتهى بفوز الريدز 2-0.

وأضاف "كونور برادلي سيغيب لبضعة أسابيع. لا يمكنني تحديد عدد الأسابيع بالضبط".

وأكمل "لقد خرج أمام أستون فيلا بسبب إصابة عضلية وأن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يعود".

غياب برادلي سيجعل ترينت ألكسندر أرنولد بلا بديل، في ظل غياب جو جوميز للإصابة أيضا.

ويستعد ليفربول لمواجهة نيوكاسل في الدوري، قبل ملاقاة باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

بعد لقاء سان جيرمان الأول سيلعب ليفربول ضد ساوثامبتون في الدوري، ثم مباراة الإياب أمام الفريق الباريسي في ملعب أنفيلد، ومنها لملاقاة نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة يوم 16 مارس المقبل.

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