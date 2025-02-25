أرتيتا: فريق بظروفنا كاد ليكون في وسط الجدول.. وهذه مستجدات إصابة ساكا ومارتينيلي

شدد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على استمرار غياب بوكايو ساكا وإيثان نوانيري لفترة أخرى.

ويستعد أرسنال لمواجهة نوتينجهام فورست غدا الأربعاء في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "إيثان نوانيري كان يعرج، الحمل كان مختلفا بالنسبة له في الأسابيع الماضية".

وواصل "بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي يتعافيان بشكل جيد ولكنهم لا يزالان أبعد قليلا عن العودة".

وأكمل "كنا نؤدي بثبات ونجحنا في إعادة الزخم ثم تعرضنا للهزيمة الماضية وفاز ليفربول، لا يمكننا التحكم في إصرارهم ولكننا فقط سنستمر في المحاولة".

وتابع "كان من الممتع العمل مع هؤلاء اللاعبين وطاقم العمل على التغلب على الظروف، إذا فكرت في فريق لعب 5 مرات منقوص عدديا وخسر ذلك العدد من اللاعبين ستعتقد أنه الآن في منتصف الجدول، وأنا لن أتوقف سوى على جثتي في محاولة زيادة احتمالية فوزنا".

وشدد "العمل الذي يقوم به نونو سانتو لا يصدق، ليس مع نوتينجهام فقط ولكن أيضا مع ولفرهامبتون من قبل إنه رائع".

وأضاف "البطاقات الحمراء المستمرة مشكلة كبيرة ولكنها لا تتعلق بالانضباط، هناك العديد من العوامل التي ساهمت في ذلك".

وأتم: "هذا سؤال للإدارة، هم في مكان يمكنهم إعطاء إجابة أفضل عن الاختيار والتوقيت، النادي يقوم بعملية نعتقد أنها الأفضل لاختيار أفضل شخص قد يفيد أرسنال حاليا".

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 11 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة والذي لعب مباراة أكثر.