مؤتمر سلوت عن إمكانية فوز صلاح بالكرة الذهبية وتمديد عقده ومقارنته بميسي ورونالدو

أسهب أرني سلوت مدرب ليفربول في الحديث عن نجمه محمد صلاح الذي يقدم أفضل مستوياته مع الفريق هذا الموسم.

تألق صلاح قاد ليفربول للتغريد بصدارة الدوري الإنجليزي والاقتراب من اللقب الـ20، كما جعله أحد أكبر المرشحين للتتويج بدوري أبطال أوروبا.

مستويات قائد منتخب مصر جعلت اسمه أحد أقوى المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم في 2025.

علما بأن عقد صلاح مع ليفربول ينتهي في الصيف المقبل، ولم ينجح النادي في تمديد عقده إلى الآن.

كل ما يلي على لسان أرني سلوت في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء نيوكاسل يونايتد:

"إمكانية فوز صلاح بالكرة الذهبية؟ إنها تتعلق في الغالب بالمهاجمين ولكن آخر فائز كان لاعب وسط. من حسن الحظ أن الناس يتحدثون عن إمكانية فوز محمد صلاح بها لأن هذا يعني أنه يؤدي بشكل جيد وهذا يعني أننا نؤدي بشكل جيد".

"بشكل عام، يحتاج اللاعب الذي يفوز بجائزة الكرة الذهبية إلى الفوز بلقب ما أيضا. ولذلك هناك تحديات أمامه وأمامنا، ما يعجبني كثيرا هو أنه يقبل هذا التحدي بتسجيل هدف مهم وصناعة مثله ضد مانشستر سيتي، بالإضافة إلى تألقه دفاعيا في الشوط الثاني".

"إذا فزنا كفريق بشيء ما، فإن صلاح لديه فرصة أفضل بكثير للفوز بالكرة الذهبية".

"كما أن التتويج بدوري أبطال أوروبا قد يجعل فرصته أكبر، ولكن آخر من فاز بها كان قد توج بالدوري فقط وليس دوري الأبطال".

"الأمر لا يتعلق فقط بعدد الألقاب التي تفوز بها، ولكن معظم الفائزين بها توجوا بالدوري أو دوري أبطال أوروبا. في كرة القدم تحتاج إلى فريق للفوز بجائزة فردية. وصلاح يتفهم ذلك".

"هل وصل صلاح لمستويات ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في قمة مشوارهما؟ من الصعب جدا مقارنة اللاعبين، صلاح كان رائعا طوال مسيرته الخاصة، بينما لم يلعب ميسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالطبع لا أريد التقليل من شأنه لأنه لاعب مذهل، ولكن هذا يجعل المقارنة أكثر صعوبة".

"لقد قدم محمد صلاح بعض المواسم الرائعة ونأمل أن يكون لديه المزيد هنا لسنوات طويلة ولكن لأن يفعل ذلك عليه أن يجدد عقده أولا".

"صلاح يأتي إلى مقر التدريب مبكرا ويعمل بجد على جسده، يمكنك رؤيته على إنستجرام وهو يتدرب في المنزل. لقد وجد التوازن الذي يجعله يُخرج أفضل ما لديه وهو ما اكتسبه من الخبرة. إنه يعرف كيف يتعامل مع جسده بأفضل طريقة ممكنة".

"كلما كان أداء صلاح أفضل، كلما أصبح أكثر تكلفة، وإذا كان أداؤه أسوأ، فقد نفكر مرة أخرى إذا كنا نريد تمديد عقده".

"ظهور صلاح بمستويات رائعة أمر جيد للجميع. نحن بحاجة إلى لاعبين في قمة مستواهم لأننا أحد أفضل الأندية في العالم، يحتاج صلاح إلى تقديم مثل هذه المستويات حتى يتمكن من اللعب هنا ونأمل أن يمدد عقده هنا".

وسجل محمد صلاح هدفا وصنع مثله أمام سيتي ليواصل تصدر قائمة ترتيب الهدافين برصيد 25 هدفا، بفارق 6 أهداف عن إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي وألكسندر إيزاك هداف نيوكاسل يونايتد.

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