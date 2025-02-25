المحمدي يرد على تصريحات كاراجر عن صلاح: أمم إفريقيا بطولة كبيرة وفخور بفوزي بها مرتين

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 11:29

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أحمد المحمدي - مصر - أوغندا

رد أحمد المحمدي لاعب منتخب مصر وأستون فيلا السابق على تصريحات جيمي كاراجر مدافع ليفربول ومحلل شبكة سكاي سبورت حول محمد صلاح.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

أحمد المحمدي

النادي : معتزل

كاراجر كان قد أشاد بأداء صلاح خلال الموسم الحالي ولكنه أشار إلى أن لعبه مع منتخب مصر قد يمنعه من تحقيق الكرة الذهبية لأن مصر لا تشارك في البطولات الكبرى ولن تحقق كأس العالم.

وكتب المحمدي عبر حسابه على موقع إكس: "جيمي كاراجر لا يعرف ما البطولات الكبرى لأنه لم يسبق له الفوز بواحدة، كأس أمم إفريقيا بطولة كبيرة وفخور لأنني فزت بها مرتين".

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وكان صلاح قد سجل وصنع خلال فوز ليفربول على مانشستر سيتي بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بات الدولي المصري أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يساهم أكثر من 40 هدفا خلال موسمين مختلفين.

وأصبح صلاح أول لاعب في الدوريات الـ5 الكبرى يساهم في 50 هدفا خلال جميع البطولات في الموسم الجاري.

صلاح سجل وصنع في 11 مباراة في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي وهو الأكثر في موسم واحد في البطولات الـ5 الكبرى منذ ليونيل ميسي مع برشلونة في موسم 2014-2015.

وصنع صلاح 16 هدفا في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي وهو الأكثر بين لاعبي ليفربول في تاريخه خلال بطولة دوري واحدة.

ويعتبر صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل ويصنع في مباراتين ضد حامل اللقب.

محمد صلاح هو أول لاعب يسجل أكثر من 25 هدفا ويصنع أكثر من 15 آخرين في موسم بالدوري الإنجليزي.

وقاد محمد صلاح نجم ليفربول فريقه للفوز على مانشستر سيتي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت بملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

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