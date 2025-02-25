هالاند جاهز لمواجهة توتنام
الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 11:19
كتب : FilGoal
أصبح إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي جاهزا للمشاركة في مباراة فريقه ضد توتنام يوم الأربعاء.
ويحل سيتي ضيفا على توتنام ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.
وشارك هالاند بشكل طبيعي في مران مانشستر سيتي الجماعي لتتأكد جاهزيته للمشاركة في اللقاء.
وكان المهاجم النرويجي قد غاب عن مباراتي مانشستر سيتي ضد ريال مدريد وليفربول بسبب الإصابة في الركبة.
الإصابة ضربت هالاند في الدقائق الأخيرة من لقاء نيوكاسل يونايتد يوم السبت قبل الماضي.
شارك عمر مرموش في المباراتين في مركز المهاجم الصريح.
في مباراة سيتي ضد ليفربول، سجل محمد صلاح هدفا وصنع مثله ليواصل تصدر قائمة ترتيب الهدافين برصيد 25 هدفا، بفارق 6 أهداف عن هالاند وألكسندر إيزاك هداف نيوكاسل يونايتد.
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محمد صلاح يفتتح التسجيل لليفربول أمام مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشسترسيتي_ليفربول pic.twitter.com/u1Cx0gHdz2— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 23, 2025