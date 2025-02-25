هالاند جاهز لمواجهة توتنام

أصبح إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي جاهزا للمشاركة في مباراة فريقه ضد توتنام يوم الأربعاء.

ويحل سيتي ضيفا على توتنام ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وشارك هالاند بشكل طبيعي في مران مانشستر سيتي الجماعي لتتأكد جاهزيته للمشاركة في اللقاء.

وكان المهاجم النرويجي قد غاب عن مباراتي مانشستر سيتي ضد ريال مدريد وليفربول بسبب الإصابة في الركبة.

الإصابة ضربت هالاند في الدقائق الأخيرة من لقاء نيوكاسل يونايتد يوم السبت قبل الماضي.

شارك عمر مرموش في المباراتين في مركز المهاجم الصريح.

في مباراة سيتي ضد ليفربول، سجل محمد صلاح هدفا وصنع مثله ليواصل تصدر قائمة ترتيب الهدافين برصيد 25 هدفا، بفارق 6 أهداف عن هالاند وألكسندر إيزاك هداف نيوكاسل يونايتد.

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