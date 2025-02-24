سموحة لـ في الجول: لا نفاوض الرمادي.. نثق في أحمد سامي

الإثنين، 24 فبراير 2025 - 19:47

كتب : هاني العوضي

أحمد سامي مدرب سموحة

نفى أشرف مختار عضو مجلس إدارة سموحة دخول ناديه في مفاوضات مع أيمن الرمادي المدير الفني الأسبق لـ سيراميكا كليوباترا ليحل محل أحمد سامي المدير الفني الحالي للأزرق.

أحمد سامي

النادي : سموحة

سموحة

وقال مختار لـFilGoal.com: "لا نتفاوض مع أيمن الرمادي لتدريب الفريق بعد رحيله من سيراميكا وأحمد سامي باق في منصبه".

وأضاف "لا نتعامل مع الجهاز الفني بالقطعة والحساب يكون نهاية الموسم، وكلنا نثق في الجهاز الفني واللاعبين".

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ويحتل سموحة المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة بعد مرور 15 جولة.

وكان سيراميكا كليوباترا قد أعلن رحيل أيمن الرمادي المدير الفني للفريق بعد فسخ التعاقد بالتراضي عقب سلسلة من النتائج المتذبذبة. (التفاصيل من هنا)

كما أعلن سيراميكا كليوباترا تعيين علي ماهر في منصب المدير الفني خلفا لـ أيمن الرمادي.

ورحل علي ماهر عن تدريب المصري أمس الأحد بشكل رسمي.

أحمد سامي سموحة الدوري المصري أيمن الرمادي
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