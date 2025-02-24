خبر في الجول - رحيل أيمن الرمادي عن سيراميكا كليوباترا.. وعلي ماهر خلفا له

استقر مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا على رحيل أيمن الرمادي المدير الفني للفريق.

ويأتي ذلك بعد سلسلة من تذبذب النتائج في الفترة الأخيرة لسيراميكا كليوباترا.

وعلم FilGoal.com أن سيراميكا كليوباترا قد اتفق مع أيمن الرمادي على فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

ويأتي ذلك قبل ان يعلن سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي عن رحيل أيمن الرمادي وجهازه المعاون بالتراضي.

وعلم FilGoal.com أن سيراميكا كليوباترا قد استقر على تعيين علي ماهر المدير الفني السابق لفريق المصري خلفا له.

ومن المقرر أن يقود علي ماهر سيراميكا كليوباترا في مباراته المقبلة أمام بتروجت.

وكان النادي المصري قد أعلن مساء أمس الأحد رحيل علي ماهر عن قيادة الفريق.

وتولى أيمن الرمادي قيادة سيراميكا كليوباترا في يوليو 2023 وقاد الفريق في 60 مباراة بمختلف المسابقات.

ونجح أيمن الرمادي خلال 60 مباراة مع سيراميكا كليوباترا في تحقيق الفوز 23 مرة مقابل 17 تعادل و29 هزيمة.

ولم يحقق سيراميكا كليوباترا الفوز في آخر 5 مباريات خاضهم الفريق بالدوري بتعادلين وثلاث هزائم آخرهم أمام الجونة السبت الماضي.

ويتجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 21 نقطة في المركز السابع عقب مرور 15 جولة ويتبقى للفريق مواجهتي بتروجت وبيراميدز في الدور الأول.

بينما خاض علي ماهر 67 مباراة مع المصري فاز في 33 وخسر 18 وتعادل في 16.

وتعثر المصري في 4 مباريات من آخر 5 خاضهم الفريق بثلاثة تعادلات وهزيمة، آخرها تعادل سلبي مع الإسماعيلي.

وقاد علي ماهر الفريق لربع النهائي الكونفدرالية حيث سيواجه المصري خصمه سيمبا التنزاني.