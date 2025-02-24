ماك أليستر: خسائر أرسنال تجعل حياة ليفربول أسهل

يؤمن أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط ليفربول أن تعرض أرسنال للخسائر يجعل حياة فريقه أسهل، في ظل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي.

ليفربول يتصدر جدول الدوري الإنجليزي بفارق 11 نقطة عن وصيفه أرسنال، مع تبقي 11 مباراة له مقابل 12 للمدفعجية.

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وقال ماك أليستر في تصريحات نقلتها جريدة ذا تايمز: "لقد شاهدت مباراة أرسنال ضد وست هام عندما عدت إلى المنزل، كانت المباراة في آخر 30 دقيقة".

وأضاف "بالطبع كنت أود أن يتعرض أرسنال للخسارة، ه ذا أمر طبيعي جدا لأنه خسائر أرسنال ستجعل حياتنا أسهل".

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الفوز على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 64 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 44 في المركز الرابع.

ويعد الفوز هو الأول لليفربول على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي منذ 9 سنوات و3 شهور ويومين.

كان آخر انتصار لليفربول على مانشستر سيتي في الدوري في ملعب الاتحاد في الجولة 13 من موسم 2015-2016، وكانت هذه أول مباراة لـ يورجن كلوب مع ليفربول ضد مانشستر سيتي.

ووصل صلاح للمساهمة التهديفية رقم 51 له في الموسم الجاري مع ليفربول بمختلف البطولات، بواقع 31 هدفا و20 تمريرة حاسمة.

بينما وصل للهدف رقم 25 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ولا يزال يتصدر قائمة ترتيب الهدافين بفارق 6 أهداف عن إرلينج هالاند مهاجم سيتي وألكسندر إيزاك هداف نيوكاسل يونايتد.

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