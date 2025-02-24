مؤتمر فليك: موقف يامال لم يتحدد بعد.. ونشبه العائلة في برشلونة

شدد هانس فليك مدرب برشلونة على أن وضعية لامين يامال لاعب الفريق من مواجهة أتليتكو مدريد لم يتم حسمها حتى الآن.

ويستعد برشلونة لمواجهة أتليتكو مدريد غدا الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب مونتجويك.

وغاب يامال عن التدريب الأخير للفريق بسبب تلقيه إصابة ضد لاس بالماس.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أتليتكو مدريد فريق قوي، وقد استثمر الكثير من الأموال، لديهم أفضل المدافعين والمهاجمين والمباراة ستكون صعبة".

وواصل "موقف يامال؟ سيتوجب علينا الانتظار لنعرف ولكن أنا أرى كل شيء إيجابي بالنسبة لذلك الأمر ونتطلع لوجوده معنا".

وتابع "بنفيكا سيكون أمامه أسبوع للتحضير لمواجهتنا، لسنا سعداء بذلك الأمر ولكن لا يمكننا تغييره لأنه ليس بأيدينا، من الصعب أحيانا الحديث مع الاتحاد ولا أعلم إن كان الأمر ممكننا ولكن في النهاية سنحاول إدارة الأمر بشكل جيد كما فعلنا في الماضي".

وأكمل "لا يمكنني أن أقول إن لاعبين مثل لامين أو فينيسيوس أو رافينيا يحظون بحماية خاصة ولكن جميع اللاعبين كذلك، إذا كان هناك تدخل عنيف فيجب أن تحصل على إذار وإلا سيتم تكرار الأمر كثيرا وكمدافع يجب أن تظهر أنك قادر على اللعب بقوة ولكن إذا حصلت على إنذا ستكون أكثر استرخاء في المرة القادمة، وما يميز برشلونة وريال مدريد هو أن لاعبيهم قادرون على اللعب في حالات واحد ضد واحد أو حتى ضد اثنين لذلك يجب عليك حماية ذلك".

وكشف "داني أولمو يمكن أن يلعب 90 دقيقة وقد يبدأ المباراة، يجب أن نهتم به وأن نستمر فيما نفعله، لقد كان هدفه الماضي مهما جدا".

وأردف "لم يتغير شيء بالنسبة لنا، نخرج للفوز بكل مباراة وعقلية الفريق رائعة والأجواء هي التي أحبها وسعيد جدا هنا".

وعن وضعية تسجيل أولمو قال: "لا أريد الحديث عن الأمر لأنه حاليا يمكنه اللعب وأنا سعيد بذلك ولا أعرف ما سيحدث، أنا متفاجئ بتلك الأمور في إسبانيا وبالنادي ولكن أنا سعيد أيضا".

وشدد "ما تعملته من مباراة الدوري ضد أتليتكو هو أننا يمكننا لعب كرة قم جمية، لقد حظينا بفرص عديدة لتسجيل أهداف أكثر وكان يجب علينا التسجيل والأهم في كرة القدم هو أن تسجل أكثر من خصمك".

وأضاف "أكثر ما أحبه هنا هو اتحادنا، نحن ندافع عن نفس الألوان وتقريبا نشبه العائلة وهذا أهم شيء، وكل واحد يعرف ما عليه فعله وما يجب أن يقدمه للفريق، ولدينا اللاعبين المناسبين للظهور بأفضل نسخة وكل واحد يركز على عمله".

وأتم "شعوري اليوم؟ أشعر أنني أكبر بعام عما كنت بالأمس، وهو ليس أمرا مهما ولكن ما يهم هو عندما تنظر إلى الرقم (60 عاما)، لن أكون قادرا على النوم كثيرا اليوم ولكن أنا بخير وبصحة جيدة ولدي عائلة رائعة".

وتقام مباراة نصف النهائي الأخرى بين ريال مدريد وريال سوسيداد.