فان دايك يوجه رسالة هامة للغاية إلى جماهير ليفربول

الإثنين، 24 فبراير 2025 - 15:27

كتب : FilGoal

تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

وجه فيرجيل فان دايك قائد ليفربول رسالة هامة لجماهير فريقه مع دخول الصراع على لقب الدوري الإنجليزي للأمتار الأخيرة.

ليفربول يتصدر جدول الدوري الإنجليزي بفارق 11 نقطة عن وصيفه أرسنال، مع تبقي 11 مباراة له مقابل 12 للمدفعجية.

وقال فان دايك في رسالته التي نشرتها شبكة ذا أثليتك: "سنلعب 7 مباريات على أرضنا من أصل 11 مباراة متبقية في الدوري، دعونا نجعل ملعب أنفيلد كالجحيم بالنسبة للخصم".

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وأضاف الدولي الهولندي "فليكن التشجيع في هذه المباريات الـ7 مذهلا، وبأعلى صوت ممكن".

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كما تحدث فان دايك عن الهدف الذي سجله محمد صلاح في مرمى مانشستر سيتي قائلا "لقد تدربنا على هذه اللعبة خلال مران السبت".

وأكمل "لقد سجلنا مرة واحدة في التدريبات، من أصل 3 مرات، لكن أمام مانشستر سيتي كنا حاسمين".

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 64 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي ويتبقى له 11 مباراة، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 44 في المركز الرابع.

ويعد الفوز هو الأول لليفربول على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي منذ 9 سنوات و3 شهور ويومين.

كان آخر انتصار لليفربول على مانشستر سيتي في الدوري في ملعب الاتحاد في الجولة 13 من موسم 2015-2016، وكانت هذه أول مباراة لـ يورجن كلوب مع ليفربول ضد مانشستر سيتي.

ووصل صلاح للمساهمة التهديفية رقم 51 له في الموسم الجاري مع ليفربول بمختلف البطولات، بواقع 31 هدفا و20 تمريرة حاسمة.

بينما وصل للهدف رقم 25 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ولا يزال يتصدر قائمة ترتيب الهدافين بفارق 6 أهداف عن إرلينج هالاند مهاجم سيتي وألكسندر إيزاك هداف نيوكاسل يونايتد.

ليفربول فيرجيل فان دايك
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