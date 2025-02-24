بإثناء من رويز على الأداء.. محاضرة فنية للحكام بعد آخر 3 جولات

عقدت لجنة إدارة شئون التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم، محاضرة فنية بمقر الاتحاد اليوم الإثنين.

وحضر المحاضرة الفنية، الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام عبر تقنية "زووم" والحكام الذين شاركوا في إدارة المباريات.

وكانت المحاضرة من أجل تحليل أداء الحكام في مباريات الجولات 13 و14 و15 بالدوري المصري.

وأثنى أوسكار رويز على أداء الحكام في بداية المحاضرة، كما أشاد بإلتزامهم بالتعليمات التي منحها لهم خلال ورشة تطوير الحكام.

واستغرقت المحاضرة الفنية 4 ساعات لشرح جميع الحالات ومناقشتها مع الحكام.

ويتصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري عقب مرور 15 جولة برصيد 36 نقطة.

بينما يحل الأهلي في المركز الثاني بـ 33 نقطة ويليه الزمالك بـ 28 نقطة.

ويتبقى جولتان فقط على ختام الدور الأول من مسابقة الدوري المصري.

ويقام دوري الموسم الحالي بنظام استثنائي إذ يصعد أول 9 فرق في الترتيب من الدور الأول للمنافسة على اللقب بنقاطهم كاملة.

كما يلعب أصحاب المراكز من العاشر إلى الثامن عشر للمنافسة على تفادي الهبوط.