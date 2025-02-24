تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وأرسنال في صراع اللقب

الإثنين، 24 فبراير 2025 - 14:33

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أرسنال

الكل متيقن أن الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين ليفربول وأرسنال.

الصراع على أشده في البطولة الإنجليزية نحو اللقب ومراكز التأهل للبطولات الأوروبية، في ظل تصدر ليفربول لجدول المسابقة بفارق 11 نقطة عن أرسنال، و14 نقطة عن نوتنجهام فورست و20 عن مانشستر سيتي، علما بأن زملاء محمد صلاح لعبوا مباراة أكثر.

12 جولة متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين أصحاب أقوى خطوط الهجوم في الدوري، ليفربول (64 هدفا)، أرسنال (51 هدفا).

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ليفربول أمامه 11 مباراة، بينهم 7 على ملعبه أنفيلد، 4 خارجه، أهمها مواجهة بـ6 نقاط أمام أرسنال في الجولة 36 قد تصبح بلا قيمة لو حسم الريدز اللقب قبلها.

وتأتي مباريات ليفربول المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 27: نيوكاسل يونايتد على أنفيلد

الجولة 28: ساوثامبتون على أنفيلد

الجولة 30: إيفرتون على أنفيلد

الجولة 31: فولام خارج أنفيلد

الجولة 32: وست هام يونايتد على أنفيلد

الجولة 33: ليستر سيتي خارج أنفيلد

الجولة 34: توتنام على أنفيلد

الجولة 35: تشيلسي خارج أنفيلد

الجولة 36: أرسنال على أنفيلد

الجولة 37: برايتون خارج أنفيلد

الجولة 38: كريستال بالاس على أنفيلد

كما يخوض أرسنال وصيف الموسم الماضي 6 مباريات على ملعبه استاد الإمارات، مقابل 6 خارج ملعبه.

وتأتي مباريات أرسنال على النحو التالي:-

الجولة 27: نوتنجهام فورست خارج ملعب الإمارات

الجولة 28: مانشستر يونايتد خارج ملعب الإمارات

الجولة 29: تشيلسي على ملعب الإمارات

الجولة 30: فولام على ملعب الإمارات

الجولة 31: إيفرتون خارج ملعب الإمارات

الجولة 32: برينتفورد على ملعب الإمارات

الجولة 33: إبسويتش تاون خارج ملعب الإمارات

الجولة 34: كريستال بالاس على ملعب الإمارات

الجولة 35: بورنموث على ملعب الإمارات

الجولة 36: ليفربول خارج ملعب الإمارات

الجولة 37: نيوكاسل يونايتد على ملعب الإمارات

الجولة 38: ساوثامبتون خارج ملعب الإمارات

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2024-2025 يوم 25 مايو المقبل.

ليفربول أرسنال الدوري الإنجليزي محمد صلاح
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