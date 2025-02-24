سيراميكا كليوباترا يعلن علي ماهر مديرا فنيا للفريق

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعيين علي ماهر مديرا فنيا للفريق خلفا لأيمن الرمادي.

وكان سيراميكا كليوباترا قد أعلن رحيل أيمن الرمادي المدير الفني للفريق بعد فسخ التعاقد بالتراضي عقب سلسلة من النتائج المتذبذبة. (التفاصيل من هنا)

ومن المقرر أن يقود علي ماهر سيراميكا كليوباترا في مباراته المقبلة أمام بتروجت.

وكان النادي المصري قد أعلن مساء أمس الأحد رحيل علي ماهر عن قيادة الفريق.

وكتب نادي سيراميكا كليوباترا عبر حسابه الرسمي: "قرر مجلس إدارة النادي تعيين علي ماهر مديرا فنيا للفريق في خطوة مهمة لتعزيز الأداء وتحقيق أهداف المرحلة المقبلة".

وتولى أيمن الرمادي قيادة سيراميكا كليوباترا في يوليو 2023 وقاد الفريق في 60 مباراة بمختلف المسابقات.

ونجح أيمن الرمادي خلال 60 مباراة مع سيراميكا كليوباترا في تحقيق الفوز 23 مرة مقابل 17 تعادل و29 هزيمة.

ولم يحقق سيراميكا كليوباترا الفوز في آخر 5 مباريات خاضهم الفريق بالدوري بتعادلين وثلاث هزائم آخرهم أمام الجونة السبت الماضي.

ويتجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 21 نقطة في المركز السابع عقب مرور 15 جولة ويتبقى للفريق مواجهتي بتروجت وبيراميدز في الدور الأول.

بينما خاض علي ماهر 67 مباراة مع المصري فاز في 33 وخسر 18 وتعادل في 16.

وتعثر المصري في 4 مباريات من آخر 5 خاضهم الفريق بثلاثة تعادلات وهزيمة، آخرها تعادل سلبي مع الإسماعيلي.

وقاد علي ماهر الفريق لربع النهائي الكونفدرالية حيث سيواجه المصري خصمه سيمبا التنزاني.