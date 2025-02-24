لاعب سيتي: كنا نستحق نتيجة أفضل أمام ليفربول

الإثنين، 24 فبراير 2025 - 13:45

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي - محمد صلاح

يعتقد نيكو جوانزاليس لاعب وسط مانشستر سيتي أن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل من الخسارة أمام ليفربول بهدفين دون مقابل.

وسجل محمد صلاح هدفا وصنع مثله في فوز ليفربول على مضيفه مانشستر سيتي الذي يضم مواطنه عمر مرموش 2-0 في قمة الجولة 26.

أخبار متعلقة:
سلوت: ما فعله صلاح أمام سيتي يخبرك بمدى الجودة التي يتمتع بها تقييم مرموش أمام ليفربول من الصحف الإنجليزية تقييم صلاح أمام مانشستر سيتي من الصحف الإنجليزية نجم شباب الأرجنتين ينضم إلى مانشستر سيتي

وقال جونزاليس في تصريحات لقناة ناديه: "أعتقد أن الهزيمة كانت صعبة، لأننا بدأنا بشكل جيد وكنا نستحق المزيد حسب ما أعتقد".

وأضاف "في الشوط الأول، حصلوا على ركلة ركنية وسجلوا هدفا، والهدف الثاني جاء من هجمة مرتدة، إنهم أقوياء حقًا في ذلك".

وشدد الإسباني "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد، وخلقنا بعض الفرص، ولكن لسوء الحظ لم نسجل".

وتابع "بدأنا المباراة بشكل جيد، وبدأنا في الاستحواذ على الكرة. ولكن اهتزاز شباكنا في الدقيقة 15 بهدف مثل هذا زاد الوضع صعوبة".

وأردف لاعب بورتو السابق "رغم ذلك واصلنا اللعب بشكل جيد وهناك الكثير من الأشياء الإيجابية التي يمكننا الاستفادة منها من هذه الخسارة".

وأتم "رد فعل الفريق كان جيدا، كان كل لاعب يقاتل في الكرات المشتركة، وكنا نضغط في كل مرة فقدنا فيها الكرة. أعتقد أنها كانت مباراة صعبة أمام خصم صعب، لكننا كنا جيدين".

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 64 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي ويتبقى له 11 مباراة، وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 44 في المركز الرابع.

ويعد الفوز هو الأول لليفربول على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي منذ 9 سنوات و3 شهور ويومين.

كان آخر انتصار لليفربول على مانشستر سيتي في الدوري في ملعب الاتحاد في الجولة 13 من موسم 2015-2016، وكانت هذه أول مباراة لـ يورجن كلوب مع ليفربول ضد مانشستر سيتي.

ووصل صلاح للمساهمة التهديفية رقم 51 له في الموسم الجاري مع ليفربول بمختلف البطولات، بواقع 31 هدفا و20 تمريرة حاسمة.

بينما وصل للهدف رقم 25 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ولا يزال يتصدر قائمة ترتيب الهدافين بفارق 6 أهداف عن إرلينج هالاند مهاجم سيتي وألكسندر إيزاك هداف نيوكاسل يونايتد.

نيكو جونزاليس مانشستر سيتي ليفربول
نرشح لكم
تين هاج: هذا موقفي من التدريب في الموسم الجاري.. وأفتقد أولد ترافورد ماك أليستر: خسائر أرسنال تجعل حياة ليفربول أسهل فان دايك يوجه رسالة هامة للغاية إلى جماهير ليفربول تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وأرسنال في صراع اللقب صن: إجراء جديد لتقليل النفقات.. مانشستر يونايتد يقلل خيارات وجبات الغداء لفرق الشباب سلوت: ما فعله صلاح أمام سيتي يخبرك بمدى الجودة التي يتمتع بها نجم شباب الأرجنتين ينضم إلى مانشستر سيتي دوكو: ليفربول لم يكن أفضل منا كثيرا
أخر الأخبار
تين هاج: هذا موقفي من التدريب في الموسم الجاري.. وأفتقد أولد ترافورد 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
تغيير اسم كأس الرابطة.. ومؤتمر صحفي للإعلان عن التفاصيل 20 دقيقة | الكرة المصرية
ماك أليستر: خسائر أرسنال تجعل حياة ليفربول أسهل ساعة | الدوري الإنجليزي
رينجرز يعلن تعيين باري فيرجسون كمدرب حتى نهاية الموسم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بايرن يوضح إصابة كيميتش 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية: النصر يخاطب لجنة الحكام لإيقاف دوران مباراة واحدة 2 ساعة | سعودي في الجول
تمهيدا لتدريب المصري.. الترجي الجرجيسي يعلن رحيل أنيس بوجلبان 2 ساعة | الوطن العربي
"يعكس رؤية مصر نحو العالمية".. حضور رئيس الوزراء ووزير الرياضة والأهلي بـ سبورتس إكسبو 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي