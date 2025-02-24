لاعب سيتي: كنا نستحق نتيجة أفضل أمام ليفربول

يعتقد نيكو جوانزاليس لاعب وسط مانشستر سيتي أن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل من الخسارة أمام ليفربول بهدفين دون مقابل.

وسجل محمد صلاح هدفا وصنع مثله في فوز ليفربول على مضيفه مانشستر سيتي الذي يضم مواطنه عمر مرموش 2-0 في قمة الجولة 26.

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وقال جونزاليس في تصريحات لقناة ناديه: "أعتقد أن الهزيمة كانت صعبة، لأننا بدأنا بشكل جيد وكنا نستحق المزيد حسب ما أعتقد".

وأضاف "في الشوط الأول، حصلوا على ركلة ركنية وسجلوا هدفا، والهدف الثاني جاء من هجمة مرتدة، إنهم أقوياء حقًا في ذلك".

وشدد الإسباني "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد، وخلقنا بعض الفرص، ولكن لسوء الحظ لم نسجل".

وتابع "بدأنا المباراة بشكل جيد، وبدأنا في الاستحواذ على الكرة. ولكن اهتزاز شباكنا في الدقيقة 15 بهدف مثل هذا زاد الوضع صعوبة".

وأردف لاعب بورتو السابق "رغم ذلك واصلنا اللعب بشكل جيد وهناك الكثير من الأشياء الإيجابية التي يمكننا الاستفادة منها من هذه الخسارة".

وأتم "رد فعل الفريق كان جيدا، كان كل لاعب يقاتل في الكرات المشتركة، وكنا نضغط في كل مرة فقدنا فيها الكرة. أعتقد أنها كانت مباراة صعبة أمام خصم صعب، لكننا كنا جيدين".

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 64 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي ويتبقى له 11 مباراة، وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 44 في المركز الرابع.

ويعد الفوز هو الأول لليفربول على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي منذ 9 سنوات و3 شهور ويومين.

كان آخر انتصار لليفربول على مانشستر سيتي في الدوري في ملعب الاتحاد في الجولة 13 من موسم 2015-2016، وكانت هذه أول مباراة لـ يورجن كلوب مع ليفربول ضد مانشستر سيتي.

ووصل صلاح للمساهمة التهديفية رقم 51 له في الموسم الجاري مع ليفربول بمختلف البطولات، بواقع 31 هدفا و20 تمريرة حاسمة.

بينما وصل للهدف رقم 25 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ولا يزال يتصدر قائمة ترتيب الهدافين بفارق 6 أهداف عن إرلينج هالاند مهاجم سيتي وألكسندر إيزاك هداف نيوكاسل يونايتد.