صن: إجراء جديد لتقليل النفقات.. مانشستر يونايتد يقلل خيارات وجبات الغداء لفرق الشباب

الإثنين، 24 فبراير 2025 - 13:42

كتب : FilGoal

صورة من موقع مانشستر يونايتد الرسمي بشأن تطوير كارينجتون

اتخذ مانشستر يونايتد إجراء جديدا لتقليل النفقات في النادي.

وفقا لصحيفة ذا صن فإن إدارة مانشستر يونايتد قررت تقليل الخيارات في وجبة الغداء بالمدينة الرياضية للحساء والشطائر فقط.

ذلك القرار سيسير هلى جميع فرق النادي باستثناء الفريق الأول فقط.

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يأتي ذلك القرار بجانب إجراءات عديدة اتخذتخا إدارة النادي بقيادة سير جيم راتكليف بعد أن كان قد سرح 250 موظفا بالنادي على مدار الأشهر الماضية.

كما كان قد ألغى النادي حفل عيد الميلاد السنوي ورفع أسعار التذاكر بالإضافة إلى خفض تمويل المؤسسة الخيرية التي تساعد اللاعبين السابقين.

وكان قد تم حرمان فريق تحت 18 سنة بالنادي من فرصة اللعب على ملعب أولد ترافورد في كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب وهو أمر متبع خلال السنوات الماضية وبدلا من ذلك أقيمت المباراة على ملعب قرية ليج الرياضية والذي يتسع إلى 12 ألف مشجع مما وفر للنادي إجمالي 8 آلاف جنيه إسترليني.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز 15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة وبفارق الأهداف عن وست هام صاحب المركز 16.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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