سلوت: ما فعله صلاح أمام سيتي يخبرك بمدى الجودة التي يتمتع بها

الإثنين، 24 فبراير 2025 - 13:09

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي - محمد صلاح

أسهب أرني سلوت مدرب ليفربول في الإشادة بنجمه محمد صلاح الذي قاد الفريق للفوز على مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي في عقر داره.

وسجل صلاح هدفا وصنع مثله في فوز ليفربول على مضيفه مانشستر سيتي الذي يضم مواطنه عمر مرموش 2-0 في قمة الجولة 26.

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وقال سلوت في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن أرقام محمد صلاح تتحدث عن نفسها".

وأضاف "أمام مانشستر سيتي لم يكن هناك الكثير من اللحظات التي يمكننا أن نجعله يلعب فيها في مواقف واعدة، لكن في هذه اللحظات القليلة التي مررنا فيها الكرة له كان يشكل تهديدا في كل مرة، وهذا ربما يخبرك أكثر بمدى الجودة التي يتمتع بها صلاح".

وتابع "ليس من السهل على المهاجم أن يعود ليدافع ويدافع ويدافع. ثم يحصل على الكرة ويقوم بشيء مميز، هذا صعب في بعض الأحيان، لكن حاليا لا تبدو الكثير من الأشياء صعبة بالنسبة لمحمد صلاح".

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 30 هدفا، بينما صنع 21.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 387 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 241 هدفا وصنع 108 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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