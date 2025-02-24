نجم شباب الأرجنتين ينضم إلى مانشستر سيتي

الإثنين، 24 فبراير 2025 - 12:52

كتب : FilGoal

كلاوديو إتشيفيري - الأرجنتين تحت 17 عاما

سينضم الأرجنتيني الشاب كلاوديو إتشيفيري إلى صفوف مانشستر سيتي بعد وصوله إلى إنجلترا يوم الاثنين.

كلاوديو إتشيفيري الذي أعلن سيتي ضمه من ريفر بليت في يناير 2024، على أن ينضم للسماوي في يناير 2025.

لكن تأخر انضمام اللاعب الموهوب للفريق بسبب مشاركته مع منتخب شباب بلاده في بطولة أمم أمريكا الجنوبية للشباب هذا الشهر.

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ووصل إتشيفيري إلى إنجلترا يوم الاثنين استعدادا للانضمام لفريق بيب جوارديولا.

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اللاعب البالغ من العمر 19 عاما وقع العام الماضي عقد انضمامه إلى سيتي حتى يونيو 2028.

يسير إيشيفيري على خطى الفائز بكأس العالم 2022 جوليان ألفاريز الذي انتقل إلى سيتي من ريفر بليت في عام 2022.

يذكر أن مانشستر سيتي ضم 4 لاعبين جدد هذا الشتاء، بالإضافة إلى إتشيفيري.

فقد انضم عمر مرموش وعبد القادر خوسانوف وفيتور ريس ونيكو جونزاليس إلى سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

كلاوديو إتشيفيري مانشستر سيتي
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